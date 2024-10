El chavismo espera reformar las leyes electorales este año, de cara a los comicios de 2025

Equipo de Periodistas

Octubre 23, 2024 03:53 PM

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo este miércoles que el chavismo -que controla la Cámara- pretende reformar todas las leyes electorales antes de que finalice este año, de cara a los comicios regionales y municipales previstos para 2025.



En un acto con organizaciones partidistas y sociales del estado Lara (oeste), Rodríguez reiteró que la AN se encuentra en fase de consultas abiertas, a propósito del "diálogo político" con diversos partidos que impulsa el Legislativo para reformar estas leyes, un espacio en el que no participa el mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).



Se trata -según destacó en la actividad que fue transmitida por el canal estatal VTV- de "reformas importantes" a leyes "cruciales", algunas de las cuales "se quedaron obsoletas" con el paso de los años, como el marco que rige el funcionamiento de los partidos políticos, escrito en 1965, con una primera reforma aprobada en 2010.



"Debe ser transformado por la fuerza de las opiniones (...), para que podamos emprender los eventos electorales que tendremos en el año 2025. Antes de que termine la sesión legislativa (el período anual), el 15 de diciembre de este año, vamos a tener reformadas las leyes electorales", insistió.



Ratificó que en estas consultas participan partidos y excandidatos de las presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado mandatario reelecto, un resultado que la PUD señala de fraudulento y que no es reconocido por numerosos países debido a la falta de pruebas de esa victoria.



En el marco de este diálogo, el Parlamento ha recibido más de un centenar de propuestas, entre las que destacan las de crear un código electoral, instaurar un mecanismo de financiamiento estatal a los partidos y establecer el sistema de segunda vuelta en las presidenciales.