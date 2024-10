ONG Foro Penal computa 1.953 "presos políticos" en Venezuela tras 19 arrestos recientes

Equipo de Periodistas

Octubre 25, 2024 09:30 AM

En Venezuela hay 1.953 "presos políticos", la gran mayoría detenidos en el contexto de crisis poselectoral, según la organización no gubernamental Foro Penal, que registra 19 arrestos más respecto al balance de la semana anterior.



Se trata del "mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos, en el siglo XXI", aseguró en la red social X la ONG, que computa 69 adolescentes encarcelados -con edades de 14 a 17 años- y 1.884 adultos.



Del total, 1.824 fueron detenidos luego de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó -con base en unos datos aún desconocidos de forma desagregada- la reelección de Nicolás Maduro, un anuncio señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria, lo que desató numerosas protestas en el país.



En su reporte, el Foro Penal indicó que 1.711 de los "presos políticos" son hombres y 242 son mujeres, mientras que 1.792 son civiles y 161, militares.



Asimismo, 148 del total han sido condenados y 1.805 no, siempre según la ONG, que aseguró haber enviado la lista completa a Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para su "verificación y certificación".



Según cifras del Ejecutivo, las protestas desatadas por la crisis poselectoral se saldaron con 27 muertes y más de 2.400 detenidos.



El Foro Penal dijo recientemente a EFE que sus cifras son distintas a las oficiales porque desde la organización solo se contabilizan detenciones que califiquen como "arbitrarias", es decir, cuando "no hay elementos de culpabilidad".



El Gobierno responsabiliza a los manifestantes -a quienes vincula con la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- de generar "violencia" y "vandalismo" en varias sedes públicas, mientras que la oposición acusa de "represión" a los agentes de seguridad del Estado.



El pasado 18 de octubre, familiares de los considerados presos políticos protestaron frente al Ministerio de Servicio Penitenciario en Caracas para exigir un "trato digno" de reclusión, ya que -alegaron- las condiciones son "deplorables", entre las que señalaron el mal estado de la comida.



Por su parte, la líder opositora María Corina Machado dedicó "muy especialmente" el premio Sájarov a la libertad de conciencia, que le otorgó el jueves el Parlamento Europeo, a "aquellos que hoy son presos de la tiranía", en referencia al Gobierno.