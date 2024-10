Mel Gibson apoya a Trump y critica a Harris: "Tiene el cociente intelectual de una valla"

"Sé cómo será si la dejamos entrar. Y no es bueno. Un historial miserable. No hay políticas de las que hablar. Tiene el cociente intelectual de una valla", ha dicho Gibson en una breve entrevista

Equipo de Periodistas

Octubre 25, 2024 02:14 PM

El actor estadounidense Mel Gibson reveló que en las elecciones del 5 de noviembre apoyará al candidato republicano, el expresidente Donald Trump, porque la vicepresidenta y aspirante demócrata, Kamala Harris, tiene, en su opinión, el cociente intelectual "de una valla".



El protagonista y director de filmes como 'Braveheart' (1995), que también se puso detrás de la cámara en otros como 'The Passion of Christ' (2004) o 'Apocalypto' (2006), dijo a esa web especializada en noticias de gente y entretenimiento que le extrañaría que alguien se sorprenda con su postura política.



"Voy a decir Trump ¿Es una buena suposición?", le pregunta el periodista, a lo que el cineasta responde: "Es una suposición bastante acertada".



Su comentario sobre la vicepresidenta resuena a la opinión que el magnate neoyorquino tiene sobre ella, que en sus distintos mítines asegura que es una persona con un cociente intelectual bajo o directamente la llama "estúpida".



Trump ha mostrado su admiración por el intérprete en el pasado. En su red Truth Social compartió un meme con una foto de hace años del actor junto a la frase "Yo votando por Trump en 2016" y acompaña la de "Yo votando por Trump en 2024" con una imagen de Gibson en la piel de su personaje en 'Braveheart' y en actitud de batalla. "Sea como sea, Mel Gibson es FANTÁSTICO", dijo.



Más allá de sus opiniones políticas, Gibson, de 68 años, ha estado en el punto de mira en el pasado por comentarios antisemitas y racistas y por haber sido arrestado en 2006 por conducir bajo los efectos del alcohol.