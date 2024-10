Dos encuestas de CNN y New York Times arrojan un empate muy ajustado entre Trump y Harris

Equipo de Periodistas

Octubre 25, 2024 06:00 PM

Dos encuestas publicadas este viernes por la cadena de televisión CNN y por el diario The New York Times (NYT) sobre las preferencias electorales de los estadounidenses ante las presidenciales del 5 de noviembre arrojan un empate técnico muy ajustado entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris.



La encuesta nacional que publica CNN la realizó la empresa SSRS entre el 20 y el 23 de octubre, con una muestra de 1.704 votantes, y muestra un 47 % de apoyo tanto para Trump como para Harris, el resultado más ajustado comparado con encuestas similares en los pasados meses, en los que uno de los dos candidatos se situaba ligeramente por encima.



La cadena recuerda que, a diferencia de las otras dos elecciones en las que se presentó Trump, en 2016 y 2020, cuando su rival en cada caso le sacaba varios puntos en los sondeos, en esta ocasión la diferencia con su contrincante es insignificante.



CNN destaca que, en unos comicios especialmente turbulentos, los sondeos han demostrado una gran estabilidad, así como un porcentaje muy alto de votantes decididos desde el principio de la campaña (85 %) frente al 15 % que han cambiado de parecer. Del total, un 11 % se declaran aún indecisos o abiertos a cambiar de parecer.



En cuanto a la del NYT, realzada por el Siena College, da a Harris un 49 % de apoyos frente al 48 % de Trump a nivel nacional; en un despiece sobre los estados pendulares, cuatro son liderados por Harris y tres por Trump, en ambos casos por solo un punto de diferencia, insignificante teniendo en cuenta el margen de error.



Hay otros estados donde la ventaja ya es mucho más clara, pero están repartidos: Harris lleva 6 puntos por delante o más en Minnesota, New Hampshire o Virginia; Trump, la misma ventaja en Texas, Florida y Ohio.



Este sondeo resalta que si no se detectasen cambios desde hoy hasta el 5 de noviembre, Harris podría lograr 276 votos electorales (siendo 270 la mayoría) frente a los 262 de Trump, pero la diferencia es tan corta que esas cifras podrían revertirse si la encuesta está subestimando los apoyos del expresidente o si algunos de sus partidarios están ocultando su intención de voto, dos hechos que se detectaron en anteriores comicios.



El sondeo del NYT sí ha detectado una leve tendencia de cambio en favor de Trump en las últimas dos semanas, tanto a nivel nacional como en los siete estados bisagra, con la única excepción de Michigan.