Lacalle Pou vota y aspira a una transición "bien ordenada" con el candidato electo

Equipo de Periodistas

Octubre 27, 2024 01:55 PM

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó este domingo, tras ejercer su voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias de su país, que aspira a una transición "bien ordenada" con el candidato que resulte electo para sucederlo en el Ejecutivo.



"Vamos a a estar como el primer día, terminando nuestra tarea y nuestra gestión. Es lo que nosotros nos comprometimos con los uruguayos y es lo que pretendemos hacer y al mismo tiempo hacer una transición bien ordenada y abierta con quien resulte electo y que el país transcurra con una continuidad", dijo a su salida del centro de votación en el departamento de Canelones.



En tanto, valoró la democracia de su país a la que calificó de "muy linda" en el que tanto militantes, candidatos y "todo el mundo" trasncurren la jornada electoral en paz y en la que se respeta "la voluntad popular".



"Si uno lee páginas o informativos de otros países o cuando ve gente distintos partidos repartiendo lista, justo tomando mate, a mí son cosas que me gustan y me emocionan mucho", sostuvo.



El mandatario uruguayo insistió en la "civilización" que existe en Uruguay al afirmar que, independientemente de los resultados, se mantendrá en contacto con todos los candidatos participantes en estas elecciones.



En ese contexto, remarcó que en los 125 días que le quedan de su Gobierno se puediera hacer un "análisis objetivo" de su gestión.



"El 1 de marzo del 2020 como pedí ser juzgado por algunas cosas y básicamente por la libertad de los uruguayos expresé cuatro o cinco formas de libertad y que si terminado el mandato, dentro de 125 días, los uruguayos están más libres habremos cumplido con la promesa", apuntó.



Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para expresar que, pese a que queda satisfecho por lo logrado durante su Gobierno, no queda conforme.



"Siempre quedan cosas por por hacer y, además, siempre uno tiene que dejar al que venga alguien mejor. Porque las sociedades evolucionan cuando la especie mejora (...). Acá el próximo Gobierno tiene que ser mejor que este y el otro y el otro", concluyó.



Este domingo, Uruguay afronta unas elecciones en las que la ciudadanía elegirá al presidente y a los parlamentarios para el periodo 2025-2030.



En caso de que ninguno de los once aspirantes supere el 50 % de los votos, el 24 de noviembre se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos más votados.



Además, los electores deberán pronunciarse sobre dos plebiscitos: uno que busca reformar el régimen de seguridad social y uno que pretende que sean habilitados los allanamientos nocturnos.