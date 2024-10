Candidato Álvaro Delgado dice que oficialismo uruguayo ha hecho una campaña de ideas y propuestas

Equipo de Periodistas

Octubre 27, 2024 03:16 PM

El candidato a la Presidencia de Uruguay por el oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado, destacó este domingo que la campaña llevada a cabo por su fuerza política fue de ideas y de propuestas.



"La nuestra ha sido una campaña de ideas, de propuestas, sin agravios. Importa mucho el camino que elegís para ganar, porque es lo que te da la posibilidad de gobernar para todos, que es lo que yo quiero, gobernar para todos", apuntó en diálogo con la prensa tras votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias que afronta el país.



Por otra parte, consultado sobre un eventual triunfo, dijo que la primera visita que hará será a los presidentes de los países que integran el Mercosur.



En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de generar buena relación con los socios del Mercosur y también con otros países para crear "buenas oportunidades" para Uruguay.



En cuanto a su relación con los restantes partidos, sobre todo con los que podrían ingresar por primera vez al Parlamento, señaló que un candidato gana con quienes lo impulsan, pero cuando es electo no gobierna para los que lo votaron sino para todos.



"Yo quiero ser un presidente que pueda unir a los uruguayos y captar todas las sensibilidades, las que nos acompañaron y las otras. Soy una persona de diálogo. Siempre me han visto en todos los eventos -empresariales, sindicales y de organizaciones sociales- con respeto y tolerancia. Quiero ser un presidente cercano, de diálogo y quiero ser un presidente que escucha", enfatizó.



Este domingo, Uruguay afronta unas elecciones en las que la ciudadanía elegirá al presidente y a los parlamentarios para el período 2025-2030.



En caso de que ninguno de los once aspirantes supere el 50 % de los votos, el 24 de noviembre se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos más votados.



Además, los electores deberán pronunciarse sobre dos plebiscitos: uno que busca reformar el régimen de seguridad social y otro que pretende que sean habilitados los allanamientos nocturnos.