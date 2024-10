EEUU dice que la relatora de ONU para Palestina "no es apta para el cargo" por antisemita

"Naciones Unidas no debería tolerar el antisemitismo en un funcionario de la ONU contratado para promover los derechos humanos", dijo hoy en su cuenta de X la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas

Octubre 29, 2024 04:39 PM

Estados Unidos descalificó este martes a la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, como "no apta para el cargo" por su presunto carácter antisemita.



"Naciones Unidas no debería tolerar el antisemitismo en un funcionario de la ONU contratado para promover los derechos humanos", dijo hoy en su cuenta de X la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.



El mensaje de la diplomática llega horas después de que Albanese hiciera público un muy duro informe sobre la guerra de Gaza en el que denunciaba que los "actos genocidas" de Israel "se han multiplicado" desde su último informe de marzo, y que se están propagando desde Gaza hacia Cisjordania.



Albanese asegura en el documento, fechado el 1 de octubre, que la "estrategia deliberada de Israel para hacer que la vida palestina sea insostenible se ha intensificado notablemente en todo el territorio palestino ocupado", y lo atribuye a un "proceso de expansión territorial y depuración étnica que ha durado décadas".



"El progreso en su objetivo del 'Gran Israel' amenaza con suprimir a la población autóctona palestina", indican las conclusiones, en las que señala que la conducta genocida está "oculta detrás de falsos relatos israelíes de una guerra librada en 'legítima defensa'".



Albanese -nombrada por el Consejo de derechos humanos de la ONU- es una de las altas funcionarias de Naciones Unidas que tiene prohibida la entrada a los territorios palestinos, en su caso desde febrero de este año, por haber vinculado los atentados de terroristas de Hamás con la "opresión israelí" sobre los palestinos.



Pese a haber sido vetada por Israel, el secretario general António Guterres -él mismo declarado 'persona non grata' por el Gobierno israelí- la ha mantenido en su puesto.