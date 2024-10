Kamala Harris se pasa a la cumbia para atraer a los votantes latinos

"A Kamala le voy, vota por ella y no votes por Donald Trump. (...) Kamala es buena gente, no caigas en la trampa, no votes por el trompas", reza la canción de 30 segundos, en un pegadizo ritmo de cumbia

Octubre 30, 2024 11:35 AM

La campaña de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, presentó este miércoles una canción en español a ritmo de cumbia para atraer a votantes latinos, que se emitirá en las radios de los estados clave hasta el día de las elecciones.



"A Kamala le voy, vota por ella y no votes por Donald Trump. (...) Kamala es buena gente, no caigas en la trampa, no votes por el trompas", reza la canción de 30 segundos, en un pegadizo ritmo de cumbia.



"La cumbia de 30 segundos les recuerda a los oyentes en español que voten por Kamala Harris y no cometan el error de votar por Donald Trump el 5 de noviembre", apuntó la campaña de la demócrata en un comunicado.



El anuncio se emitirá en las emisoras de radio en español hasta el próximo martes y es parte de la "histórica inversión" de 3 millones de dólares de la campaña de Harris en estaciones hispanas.



"Se basa en los esfuerzos de la campaña para involucrar y movilizar a los votantes latinos en este ciclo electoral", afirmó el comunicado.



En los próximos días, recuerda el texto, la campaña "seguirá desarrollando su compromiso con los votantes latinos en los estados clave".



Así, artistas latinos se unirán a Harris para actuar y hablar en los eventos "When We Vote We Win" (Cuando votamos, ganamos), entre ellos las populares bandas mexicanas Los Tigres Del Norte, que estarán en Phoenix, Arizona, y Maná en Las Vegas, Nevada.



La artista puertorriqueña Jennifer López también se unirá al mitin en Las Vegas para explicar su apoyo.



"Mientras que la vicepresidenta continúa animando a las comunidades latinas, Donald Trump se niega a disculparse por el mitin racista y antilatino que realizó en el Madison Square Garden y aviva las llamas del odio y la división", agregó el comunicado.



Según datos del Centro Pew, la mitad de los potenciales nuevos votantes en estos comicios es latino. Un total de 36,2 millones son elegibles para votar, cuatro millones más que en 2020.



Este 2024 se batirá un récord que suele superarse en cada elección: los latinos representarán el 14,7 % de todos los votantes elegibles, frente al 13,6 % de 2020.