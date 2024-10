Venezuela llama a consultas a su embajador en Brasil tras declaraciones "injerencistas"

Amorim dijo que "el principio de la transparencia no fue respetado" en las elecciones presidenciales del 28 de julio, por lo que la proclamada victoria de Maduro no puede ser reconocida

Octubre 30, 2024 11:41 AM

El Gobierno de Venezuela convocó este miércoles a consultas a su embajador en Brasil, Manuel Vedell, luego de rechazar las declaraciones "injerencistas y groseras" de voceros autorizados por el Gobierno brasileño, en particular de Celso Amorim, jefe de asesoría especial para asuntos internacionales del Ejecutivo del gigante suramericano.



"Se informa a la comunidad nacional e internacional que, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros se ha decidido convocar a consultas, de manera inmediata, al embajador Manuel Vadell, quien ejerce nuestra representación en Brasilia", indicó la Cancillería en un comunicado.



Este martes, Amorim dijo que "el principio de la transparencia no fue respetado" en las elecciones presidenciales del 28 de julio, por lo que la proclamada victoria de Maduro no puede ser reconocida.



Asimismo, explicó que, en sus intentos de mediación, Brasil se ha orientado por los principios de "defensa de la democracia, no injerencia en asuntos internos y resolución pacífica de las controversias".



En el comunicado, el Gobierno de Venezuela manifestó, nuevamente, su "total repudio" a la "actitud antilatinoamericana" consumada en el "veto aplicado por Brasil en la cumbre de los BRICS en Kazán (Rusia), con el cual se excluyó a Venezuela de la lista de invitados a miembros asociados de dicha organización".



"Asimismo, denunciamos el comportamiento irracional de los diplomáticos brasileños, quienes contraviniendo la aprobación del resto de miembros de los BRICS, asumieron una política de bloqueo, similar a la política de medida coercitivas unilaterales y de castigo colectivo a todo el pueblo venezolano", añadió.



La Cancillería expresó que Venezuela se reserva, en el marco de su política exterior, las acciones necesarias "en respuesta a dicha actitud, que compromete la colaboración y trabajo conjunto que hasta ahora se había desarrollado en todos los espacios multilaterales".



De acuerdo al comunicado, el ministro de Exteriores del país caribeño, Yván Gil, se reunió con el "encargado de negocios de Brasil", a quien no identificó, para manifestarle su "más firme rechazo" a estas acciones.



Desde el pasado febrero, Brasil y Venezuela han elevado sus relaciones diplomáticas, por lo que Brasilia nombró como embajadora a Glivânia Maria de Oliveira, en sustitución del hasta entonces encargado de Negocios, Flavio Macieira, nombrado embajador brasileño en Irlanda.



Las relaciones bilaterales entre ambos países se han deteriorado gradualmente tras las presidenciales, sobre todo ante la insistencia de Brasil en la publicación de las actas desglosadas del proceso, como también exige buena parte de la comunidad internacional, al considerar que no hay pruebas de triunfo de ninguno de los candidatos.



La tensión con Venezuela, que se arrastra desde hace semanas, se agudizó la semana pasada, cuando el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se negó a aceptarlo como nuevo miembro asociado al bloque BRICS, fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.