El Salvador registra 25.111 víctimas de violencia sexual en cuatro años y 91 % son mujeres

Equipo de Periodistas

Octubre 30, 2024 02:49 PM

El Salvador registró entre 2019 y 2022 al menos a 25.111 víctimas de violencia sexual, de las que 91 % fueron mujeres y niñas, según recoge un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) dado a conocer este miércoles.



El documento señala que en promedio 5.712 mujeres y niñas fueron agredidas sexualmente en estos años, casos en los que el 39 % corresponde a violaciones, el 20,5 % a agresiones sexuales, el 15,9 % a acoso sexual y el 15,8 % a estupro.



"La población más afectada son las mujeres, representando el 91 % de las víctimas, y sobre todo las niñas y adolescentes, representando el 71 % de las víctimas registradas por las instituciones", señaló el OUDH, adscrito al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).



El reporte destaca que el 58 % de los "victimarios de violencia sexual identificados son de género masculino" y que los informes oficiales no incluyen en sus cifras "hechos de violencia contra la mujer, como embarazos en niñas y adolescentes".



Detalla que en un 39 % de los casos "no se logró identificar el género del agresor", pero "la constancia del género masculino en el cometimiento de estos hechos, sugiere que los hombres podrían representar como mínimo a las tres cuartas partes del total de victimarios".



El OUDH da cuenta en su informe que únicamente el 40,89 % de los casos de violencia sexual que llegaron a juicio entre 2019 y 2022 resultaron en una sentencia condenatoria.



"Los índices de violencia sexual han permanecido prácticamente invariables desde 2019", por lo que "las políticas públicas no han sido efectivas en reducir este tipo de violencia que afecta de forma epidémica a más del 50 % de la población", concluye el informe.