Equipo de Periodistas

Noviembre 02, 2024 09:31 AM

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este sábado que la respuesta del país a la reciente agresión israelí se dará de manera “decisiva y contundente” y afirmó que el Estado judío no puede imaginarse la represalia de Teherán.



“Lo digo clara y firmemente. La respuesta a la nueva agresión del enemigo se dará de manera decisiva y contundente. La respuesta superará la expectativa del enemigo y será perspicaz y poderosa”, aseveró el portavoz del cuerpo militar de élite, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, según informó la agencia Mehr.



El portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo que Irán es capaz de alterar la percepción del enemigo, “de acuerdo con la estrategia de castigar a quienes violan su seguridad nacional”, una referencia a los ataques del sábado pasado de Israel contra objetivos militares iraníes en las provincias de Teherán, Juzestan e Ilam, que según el país persa causaron “daños limitados” en los sistemas de radares y dejaron cinco muertos, incluido un civil.



“El enemigo debe aprender que no puede cometer cualquier malicia y que su perversidad será respondida indudablemente y de manera aplastante”, agregó el general de brigada iraní, quien destacó el factor de la sorpresa del ataque iraní del 1 de octubre con 180 misiles, que fue una represalia a los asesinatos del líder del grupo Hizbulá de Líbano, Hasán Nasrala, en Beirut y del líder de la milicia islamista palestina Hamás, Ismael Haniyeh, en Teherán en julio, ambas facciones aliadas de Irán.



El militar iraní de alto rango defendió el derecho de su país a responder una vez más a la ofensiva israelí, según la ley internacional.



“Las operaciones militares de la 'promesa verdadera 1 y 2' demostraron que Irán no teme ni a la confrontación directa ni a una respuesta militar a la agresión sionista”, indicó Naeini y aseveró que “la iniciativa, el tiempo y el método del castigar al enemigo está en nuestras manos”.



El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Salamí, afirmó el jueves que la represalia iraní será “inimaginable”.



A mediados de abril pasado, Irán lanzó por primera vez un ataque directo contra Israel en respuesta a la agresión contra su consulado en Damasco, que causó la muerte de siete miembros de la Guardia.