Trump, a tres días de las elecciones: "Harris habla sobre unidad y luego me llama Hitler"

Equipo de Periodistas

Noviembre 02, 2024 04:07 PM

El candidato republicano a las presidenciales, Donald Trump, dio un mitin este sábado en Carolina del Norte, uno de los estados clave en estas elecciones, donde criticó duramente a su contrincante, Kamala Harris, y señaló que la vicepresidenta lo había llamado Adolf Hitler.



“El otro día, (Harris) dijo: ‘Queremos estar unidos. No queremos decir cosas malas sobre nadie… incluido nuestro oponente. Él es Hitler. Él es Hitler’. ¿Alguna vez escuchaste eso? Ella habla de unidad y luego me llama Hitler”, anotó el expresidente (2017-2021) desde la ciudad de Gastonia.



El mes pasado, John Kelly, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo en una entrevista que Trump apuntó que deseaba que su personal militar le mostrara la misma deferencia que los generales nazis de Hitler mostraron al dictador alemán durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, Trump negó haber dicho esto.



Harris no ha llamado a Trump Hitler delante de los medios, pero sí que lo ha descrito en varias ocasiones como un "fascista hasta la médula" que es peligroso para la democracia de Estados Unidos.



A falta de tres días para las elecciones, Trump dijo hoy que el 5 de noviembre será el "día de la liberación en Estados Unidos".



"Será la liberación el primer día. Lanzaré el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Rescataré cada ciudad y pueblo que haya sido invadido y conquistado. Estas ciudades han sido invadidas y conquistadas de la misma manera que una invasión militar, excepto que no llevan uniforme", recalcó el magnate republicano.



Trump volvió a indicar que los inmigrantes están robando los trabajos de los afroamericanos y dijo a los asistentes en su discurso de hora y media que su victoria traerá mejores empleos y un brillante futuro económico.



Por su parte, la candidata demócrata decidió abordar los últimos días de campaña enfocada en un mensaje optimista y dejar atrás las críticas a su rival republicano.



"La vicepresidenta quiere presentar en estos últimos días una visión positiva en contraste con Trump, pero también es importante que en el sprint final presentemos una visión clara sobre hacia dónde queremos llevar al país", indicaron en una llamada con periodistas varios portavoces de la campaña de Harris.



Harris hoy ya hizo campaña en Atlanta (Georgia) y este sábado también dará un mitin en Carolina del Norte.



Por su parte, Trump hoy tendrá una segunda parada en Virginia, un estado en el que los republicanos no han ganado en una elección presidencial desde 2004.