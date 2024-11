Descartan reuniones de Bukele con diputados y magistrados en su visita a Costa Rica

Equipo de Periodistas

Noviembre 04, 2024 02:38 PM

El Gobierno de Costa Rica descartó este lunes que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vaya a reunirse con representantes del Poder Legislativo y del Judicial de Costa Rica, durante la visita que realizará a este país en los próximos días.



La Casa Presidencial de Costa Rica informó en un comunicado que el presidente de este país, Rodrigo Chaves, conversó por teléfono el pasado viernes con Bukele y acordaron una agenda que "no incluye a la Asamblea Legislativa ni a la Corte Suprema de Justicia" y tampoco reuniones con "ningún representante de esos poderes".



Las fechas de la visita de Bukele no han sido confirmadas oficialmente por ninguno de los dos gobiernos, pero medios costarricenses han dicho que se realizará del 7 al 12 de noviembre.



La Casa Presidencial de Costa Rica indicó que la agenda de Bukele en Costa Rica se hará pública el próximo miércoles.





La semana pasada el presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Rodrigo Arias, del opositor Partido Liberación Nacional dijo que recibiría a Bukele el 11 de noviembre y que invitaría a los jefes de las bancadas legislativas al encuentro.



La visita del mandatario salvadoreño fue anunciada meses atrás pero sin precisar una fecha. Esta visita ha generado críticas de varios partidos políticos de oposición que no consideran adecuado recibir a Bukele en el Congreso por los señalamientos acerca de violaciones a derechos humanos, a la institucionalidad y a la Constitución durante su mandato.



El presidente Rodrigo Chaves dijo el pasado miércoles que invitó a Bukele a una cena de Estado y que el Gobierno le dará "las atenciones que corresponden" y le recibirá "con honores".



"Existe un debate, que no es menor, de que si el fin justifica los medios. La realidad de las cosas es que El Salvador pasó de ser un lugar de violencia, con una cantidad de asesinatos tremenda (...) a ser una de las sociedades más seguras del mundo, eso es un hecho", expresó el presidente Chaves.



El gobernante costarricense, quien constantemente critica y responsabiliza al Poder Judicial y al Congreso por el aumento de los asesinatos y el narcotráfico en el país, aseguró que "a Bukele lo eligió el 90 % del pueblo y le dio un mandato legislativo apabullante en esta segunda vez".



Chaves afirmó ese día que hay diputados de oposición que no quieren que Bukele visite el Congreso porque las iniciativas que ha implementado en El Salvador contra el crimen y la violencia "contradicen lo de abrazos a los que dan balazos", frase que el gobernante costarricense ha utilizado para criticar a diputados y a las leyes del país, las cuales considera "suaves" contra la delincuencia.



En julio pasado, Chaves dijo que en una futura visita de Bukele, conversarían sobre la integración regional, la seguridad y el comercio.



Chaves asistió el pasado 1 de julio a la ceremonia de investidura de Bukele para un segundo mandato consecutivo, evento en el que lo invitó a visitar Costa Rica este año.