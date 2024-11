Nigel Farage dice que Trump debería reconocer la derrota y "jugar al golf" si gana Harris

Equipo de Periodistas

Noviembre 04, 2024 04:02 PM

El líder del partido ultraderechista Reform UK, Nigel Farage, afirmó este lunes que Donald Trump debería reconocer su derrota e "irse a jugar al golf" a Escocia si pierde ante la candidata demócrata, Kamala Harris, en los comicios presidenciales del 5 de noviembre, aunque cree que su amigo ganará.



"Si fuera clara y decisiva (la derrota), entonces tal vez sea hora de que (Trump) vaya a jugar al golf en Turnberry (Escocia). Si fuera clara y decisiva, pero todo es hipotético y sigo pensando que va a ganar", dijo Farage en una entrevista con el diario británico 'The Telegraph'.



El líder de Reform UK, que se encuentra en Florida (EE.UU.) y será el único diputado británico invitado por Trump para su fiesta del día de las elecciones, aseguró que Harris no tiene "espontaneidad" y no tiene nada que decir "sin un teleprompter".





Las últimas encuestas muestran que Trump y Harris están muy ajustados de cara a las elecciones de este martes y los últimos sondeos sugieren que la candidata demócrata experimenta un repunte tardío; en una situación que Farage puso en duda al compararlas con las estadísticas previas al referéndum del Brexit y que vaticinaban que el Reino Unido votaría más por permanecer en la Unión Europea.



En este sentido, aseveró en 'The Telegraph' que un segundo mandato de Trump beneficiaría al Reino Unido y que el republicano está decidido a impulsar un "acuerdo comercial" posbrexit que quedó paralizado con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, a quien calificó como un "presidente antibritánico".



Asimismo, describió como "sexy" la perspectiva de tener dentro del Ejecutivo de Trump al magnate Elon Musk llevando a cabo recortes masivos en los departamentos gubernamentales.





"Esta es la parte sexy: Elon llega y ataca con un cuchillo al estado profundo. Al igual que cuando compró Twitter, despidió al 80 por ciento del personal. Habrá despidos masivos, departamentos enteros cerrarán y espero y rezo para que ese sea el modelo a seguir para lo que haremos en nuestro lado del charco", dijo el diputado de Reform UK.



Farage es amigo confeso de Trump, lo asesoró durante varios años y estuvo en Washington D.C. durante su derrota electoral de 2020, que desembocó en el asalto al Capitolio del 6 de enero, una narrativa que aseguró que no compartía y que espera que no se vuelva a repetir en estos comicios.



En este sentido, el diputado británico expresó su desacuerdo con la forma en la que se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos y calificó su sistema como "abominable".



"¿Tengo grandes dudas sobre la integridad de las elecciones? Sí, y también las tienen alrededor del 70% de los estadounidenses. Aproximadamente la mitad de los demócratas cuestionan la forma en que se llevan a cabo las elecciones", concluyó Farage.