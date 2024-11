Sospechoso de intentar asesinar a Trump envía carta a un periódico sobre las elecciones

The Palm Beach Post señaló que recibió la carta, no solicitada, pero no detalla su contenido, solo señaló que hace consideraciones sobre cómo votará ese condado del sureste de Florida

Equipo de Periodistas

Noviembre 04, 2024 04:51 PM

Ryan Routh, acusado de intentar asesinar en Florida al expresidente (2017-2021) y candidato republicano Donald Trump, envió una carta a un diario de Florida desde la prisión, en la que plantea el papel que tienen los votantes del condado de Palm Beach y las consecuencias de las elecciones presidenciales de este martes.



The Palm Beach Post señaló que recibió la carta, no solicitada, pero no detalla su contenido, solo señaló que hace consideraciones sobre cómo votará ese condado del sureste de Florida, donde vive Trump, y qué consecuencias tendrá la votación.



El diario detalló que el acusado, de 58 años, no proporciona detalles sobre el supuesto intento de asesinato por el que podría ser condenado a cadena perpetua.





Hace dos semanas los fiscales presentaron una moción que detallaba el deseo de Routh de escribir a varios medios de comunicación, y advirtieron de que intentaría comunicarse de alguna manera con los medios.



Temían que hiciera llamados a la violencia contra Trump o que intentara socavar el juicio al que se enfrenta, por lo que pidieron al tribunal que limitara su acceso a los materiales del caso.



Sin embargo, la defensa de Routh se posicionó en contra de la medida con el argumento de que esta violaría sus derechos a la libertad de expresión y a un juicio justo.



Mientras los fiscales y la defensa debatían la capacidad del reo para publicar sus puntos de vista políticos, Routh hizo exactamente eso, enviar la carta al The Palm Beach Post.



Los funcionarios de la prisión federal se negaron a autenticar la carta, pero confirmaron que la dirección del remitente está asignada a Routh, quien se encuentra preso en un centro de detención en Miami.





El sospechoso, que fue detenido tras intentar asesinar a Trump el pasado 15 de septiembre en un campo de golf de Florida, detalló posteriormente sus planes en una carta escrita a mano, en la que además reconoció que quería cometer el crimen y lamentó haber fallado.



Routh fue localizado por un agente del Servicio Secreto, que lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de unos arbustos alineados cerca del campo de golf propiedad de Trump, en momentos en que el expresidente se hallaba allí.



Fue arrestado el mismo día de los hechos, y ha sido acusado además de los delitos de posesión de un arma de fuego y también de un arma de fuego con un número de serie borrado, en relación con el intento de asesinato.



De ser declarado culpable en el juicio en su contra, previsto para el próximo 18 de noviembre, Routh podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.



La magistrada federal que preside el caso penal, Aileen Cannon, rechazó en octubre pasado apartarse del caso, como había pedido la defensa en una moción.



Cannon desestimó la petición de recusación de la defensa de Routh, que alegaba que tiene alguna "relación" con Trump, quien la designó para el puesto en 2020.