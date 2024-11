JD Vance vota en Ohio y pide a los republicanos "culminar la elección con fuerza"

Equipo de Periodistas

Noviembre 05, 2024 10:17 AM

El candidato republicano a la Vicepresidencia de EEUU, JD Vance, votó este martes en una iglesia católica de Cincinnati, en su estado natal de Ohio, e instó a los republicanos a "culminar la elección con fuerza" para asegurar su victoria y la del expresidente Donald Trump.



Vance emitió su voto en la iglesia católica de St. Anthony of Padua, ubicada en el barrio de East Walnut Hills en Cincinnati, donde posee una vivienda desde 2018. Este es el mismo lugar en el que votó hace dos años, en las elecciones legislativas que lo llevaron al Senado representando a Ohio.



"Por supuesto, he votado por Donald Trump y por mí mismo, al igual que mi esposa", afirmó Vance a los periodistas, añadiendo que ambos también apoyaron al republicano Bernie Moreno, candidato al Senado para enfrentar al demócrata Sherrod Brown.



El senador republicano acudió al centro de votación junto a sus dos hijos pequeños, Ewan y Vivek, y expresó optimismo sobre el resultado electoral.



"Uno nunca sabe hasta que se sabe, pero me siento bien con esta contienda. Me sentí bien en mi elección para el Senado hace un par de años al votar en este mismo lugar. Espero que esta vez el resultado sea igual de positivo para el presidente Trump y para mí", señaló.



Vance explicó que no había hablado con Trump este martes, día de las elecciones en EE.UU., aunque recibió una llamada que no pudo contestar del expresidente alrededor de las tres de la madrugada, después de que este finalizara un mitin de cierre de campaña en Grand Rapids (Michigan).



Ante preguntas de la prensa, Vance se refirió además a la creciente polarización y a la necesidad de unidad tras las elecciones.



"Esperamos ganar, pero, sin duda, independientemente de quién triunfe, la mitad del país estará al menos parcialmente decepcionada", declaró.



"Mi actitud es que la mejor manera de sanar esta división en el país es intentar gobernar de la mejor forma posible, crear la mayor prosperidad que podamos para los estadounidenses y recordar a todos que, aunque votemos de forma diferente, estamos en el mismo equipo", aseguró Vance.



Además, se comprometió a gobernar para todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos que apoyen a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris y a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz.



"Si votaste de la manera equivocada, yo igual voy a quererte y a tratarte como un conciudadano. Y si tengo la suerte de ser tu vicepresidente, lucharé por tus sueños en los próximos cuatro años", afirmó.



JD Vance alcanzó la fama nacional en 2016 con la publicación de su exitosa autobiografía 'Hillbilly Elegy', en la que narra una infancia marcada por la lucha de su madre contra la adicción y ofrece una explicación sobre el apoyo a Trump en la clase obrera estadounidense.



Nacido en Middletown, Ohio, fue elegido senador por ese estado en 2020 y, de ganar la vicepresidencia, se convertiría en el más joven en ocupar el cargo desde Richard Nixon. EFE