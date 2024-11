Sheinbaum le responde a Trump: México disminuyó 75 % la migración en la frontera norte

Equipo de Periodistas

Noviembre 05, 2024 10:41 AM

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó este martes una disminución del 75 % en el número de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos, en respuesta a la advertencia del candidato republicano Donald Trump, quien de ganar la Presidencia de EEUU impondrá aranceles si México no logra frenar el flujo migratorio y el crimen organizado.



El lunes, durante un mitin de cierre de campaña, el expresidente Trump (2017-2021) amenazó directamente a Sheinbaum con la imposición de un arancel del 25 % a las exportaciones, en caso de que el país no detenga la "avalancha de criminales y drogas que entran" a EEUU.



Ante estas declaraciones, Sheinbaum comentó que "a veces no se tiene la suficiente información", dentro de los partidos Demócrata y Republicano, "del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera".



"De diciembre de 2023 al cierre de octubre (de 2024), hay una disminución del 75 % de migrantes que llegan a la frontera norte", aseguró Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria.



La presidenta resaltó que estos logros son producto de "un mecanismo muy importante de distintas áreas del Gobierno que se siguen reuniendo", que ha permitido "desde dar empleo en México hasta el retorno humanitario", el cual forma parte de la continuidad de la administración anterior.



Asimismo, destacó el "proyecto de desarrollo de la frontera sur", donde hay dos polos de bienestar en desarrollo Tapachula, estado de Chiapas.



En la víspera de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Sheinbaum insistió en que con cualquiera de los dos candidatos a la Casa Blanca, México va a tener "una buena relación".



"No estoy calificando particularmente al presidente Trump, ni mucho menos", aclaró.



"Estoy diciendo que es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento tiene que haber reuniones, información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México", señaló.



Además, señaló que en términos del combate al narcotráfico, se ha avanzado en evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos.



"Recientemente hubo una detención muy importante, que es una detención internacional incluso de una persona de otra nacionalidad que fue detenido, que era parte del trabajo con Interpol y también en términos de la migración", indicó.



Esto, en referencia a que el pasado viernes la Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció la detención formal con fines de extradición de un ciudadano de nacionalidad china acusado de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero en los Estados Unidos.