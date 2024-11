Elon Musk acompañará a Trump a esperar en Florida los resultados de las elecciones

Equipo de Periodistas

Noviembre 05, 2024 04:17 PM

Elon Musk, el empresario de Tesla, SpaceX y la red social X, planea esperar los resultados de las elecciones estadounidenses al lado del candidato republicano, el expresidente Donald Trump, en su residencia de Palm Beach (Florida), en lo que promete ser una larga noche por lo ajustado de las encuestas sobre quién será el ganador.



Según fuentes cercanas al empresario, citadas por el periódico New York Times y la televisora ABC, Musk hace parte de los invitados cercanos que esperarán el conteo de votos en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach.



El empresario sudafricano de 53 años es uno de los más acérrimos partidarios del expresidente (2017-2021) y se ha volcado por completo en respaldar al movimiento MAGA (siglas en inglés de ‘Hacer Estados Unidos grande de nuevo’).





La campaña del expresidente ha organizado varios eventos en Palm Beach, con diferentes niveles de exclusividad, incluida una cena para un pequeño número de donantes en Mar-a-Lago y una reunión aún más pequeña para aquellos que pasarán el rato con él durante la noche, según el periódico neoyorquino.



Trump también tiene planeado presentarse en un evento en el Centro de Convenciones de Palm Beach más tarde en la noche, donde simpatizantes del movimiento MAGA lo esperan desde primeras horas de la tarde.



Musk ha gastado al menos 119 millones de dólares en un súper PAC (comité de acción política) que apoya al republicano en la organización de eventos en su nombre en el estado clave 'bisagra' de Pensilvania.





Además, el empresario acompañó este mes a Trump en el simbólico mitin que el exmandatario realizó en la pequeña localidad de Butler (Pensilvania), el mismo lugar donde casi resulta asesinado el 13 de julio pasado.



Trump votó con su mujer, Melania Trump, esta mañana en un centro de votación de Palm Beach, donde estuvo acompañado del exalcalde de Nueva York Rudy Giulliani.



"Nos está yendo muy bien en Georgia (estado 'bisagra') y en todos los lugares", dijo Trump ante los medios acompañado de la primera dama en el centro de votación de esta ciudad donde se encuentra su lujoso complejo Mar-a-Lago.



Pese a quejarse de la probable tardanza y espera en computar los resultados electorales, Trump manifestó que, "si es una elección justa", será el primero en reconocer los resultados, aunque no entró a precisar o desarrollar ese concepto.



A preguntas de los periodistas, el exmandatario explicó que recibirá a partir de las 17:00 hora local (22.00 GMT) en su residencia de Mar-a-lago a unas cuatro o cinco mil personas para seguir el escrutinio y proyecciones de los resultados, entre los que se cuenta Musk.



Sobre el comportamiento de sus seguidores y cómo reaccionarían ante un eventual resultado adverso, el exmandatario dijo que no piensa transmitirles ninguna directriz porque, apuntó, "no son personas violentas".