Hizbulá asume 23 ataques contra Israel y afirma tener "suficientes misiles y drones"

Equipo de Periodistas

Noviembre 09, 2024 02:53 PM

El grupo libanés chií Hizbulá reivindicó este sábado un total de 23 ataques con proyectiles y drones contra ciudades y asentamientos en el norte de Israel, y aseguró que aún tiene "suficientes misiles y aviones no tripulados" para continuar la guerra.



Según informó la formación chií en sendos comunicados en Telegram, los ataques tuvieron como blancos una decena de asentamientos, entre ellos Al Manara, Nahariya, Maalot y Kiryat Shmona, así como objetivos militares en las ciudades de Safad y Haifa.



Otros ataques fueron dirigidos contra "concentraciones de tropas del Ejército del enemigo israelí" en varios puntos en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano.



Además, "los muyahidin de la resistencia islámica derribaron con un misil tierra aire un dron Ormuz 450", y "lanzaron un ataque aéreo con drones de asalto contra una reunión de fuerzas del Ejército enemigo israelí al este de la ciudad de Maroun al-Ras, que alcanzó sus objetivos con éxito", añadió Hizbulá.



Los "muyahidin" del grupo aseguraron, por otro lado, en un mensaje de apoyo al nuevo líder de Hizbulá, Naim Qasem, que aún tienen "suficientes misiles y aviones no tripulados", y que continuarán la guerra contra Israel "hasta la victoria".



"Hemos preparado suficientes misiles y aviones no tripulados para nuestro enemigo (...), y con nuestro gran poder destruiremos los sueños de todo agresor o traicionero (...), y regresaremos con la victoria, si Dios quiere", dice el mensaje.



Al menos 3.136 personas han muerto en el Líbano desde el inicio del intercambio de fuego cruzado entre Israel y Hizbulá en octubre de 2023, en su mayoría después de que el Ejército israelí iniciara su campaña de ataques masivos contra el país árabe el 23 de septiembre pasado.