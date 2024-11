El papa pregunta: "¿Habéis rezado por Valencia?, ¿habéis pensando en dar alguna ayuda?"

Equipo de Periodistas

Noviembre 10, 2024 10:42 AM

El papa Francisco reiteró este domingo su cercanía a los habitantes de Valencia (España) que "están afrontando las consecuencias de las inundaciones" y preguntó a los fieles si habían rezado por Valencia y se habían pensado en dar alguna ayuda, durante el rezo del ángelus asomado a la plaza de San Pedro.



"Mi recuerdo para los habitantes de Valencia y de otras partes de España que afrontan las secuencias de las inundaciones. Os haré una pregunta: ¿Habéis rezado por Valencia? ¿Habéis pensado en dar alguna contribución para ayudar a esta gente? Es sólo una pregunta", dijo Francisco en lo que pareció un llamamiento a movilizarse para dar ayudas.



En todas sus recientes apariciones públicas, el pontífice no ha dejado de recordar las inundaciones de Valencia en las que perdieron la vida más de 200 personas y causaron enormes destrozos.



El papa comenzó el pasado miércoles la audiencia general rezando por "Valencia que sufre tanto" y ofreciendo una rosa blanca a una imagen de la Virgen de los Desamparados, colocada en la plaza de San Pedro que, explicó, le habían regalado los valencianos.



"He querido saludar a la Virgen de los Desamparados, la Virgen que cuida de los pobres, la patrona de Valencia; Valencia, que está sufriendo mucho y otras partes de España también, pero Valencia que está bajo el agua y sufriendo", dijo el pontífice.



"Yo quería que ella estuviera aquí, la patrona de Valencia. Esta pequeña imagen que me dieron los propios valencianos. Hoy, de manera especial, rezamos por Valencia y otras zonas de España que están sufriendo por el agua", añadió antes del inicio de la audiencia.



El pasado domingo, durante le rezo del ángelus, Francisco volvió a rezar por "Valencia y otros pueblos de España que sufren tanto en estos días" y a los fieles les pidió que se planteasen que podían hacer ellos por "la gente de Valencia".