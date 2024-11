Comisión del Congreso abre investigación a Petro por supuesta financiación irregular

Equipo de Periodistas

Noviembre 14, 2024 12:59 PM

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar al presidente colombiano, Gustavo Petro, por presuntos aportes ilegales a su campaña de 2022 de la empresa Daily Cop, dedicada a las criptomonedas e involucrada en una estafa, informó este jueves ese organismo.



La decisión indica que ordenó "la apertura de investigación previa en contra del Presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego", que se deriva de la denuncia interpuesta por el concejal uribista de Bogotá Daniel Briceño.



La Comisión, único ente habilitado para investigar a un presidente, citó además a Briceño y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para el próximo 19 de noviembre a "una diligencia virtual para ratificar su denuncia".



La indagación, que busca determinar si a la campaña de 2022 entraron dineros de fuentes ilegales, estará a cargo de los congresistas Wadith Manzur (Partido Conservador), Leonardo Gallego (Partido Liberal) y Alirio Uribe (Polo Democrático).





El pasado 19 de abril, Víctor Eduardo Muñoz, abogado del empresario Ómar Hernández Doux-Ruisseau, una de las personas vinculadas a la criptomoneda Daily Cop, aseguró a Caracol Radio que su cliente "conoce, supo y da verificación de la existencia de ingresos, directamente de los dineros ilícitos producto de la captación, que entraron directamente a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro".



El dinero, dijo el abogado, fue "pactado en especie, directamente, con la consecución de un avión King Air que tenía la empresa Sadi", que es "una vertiente de la criptomoneda" y "se capitalizó con el dinero de la gente".



Hernández y otras cinco personas fueron enviadas a prisión en octubre del año pasado luego de que la Fiscalía los imputó por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero, y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que no aceptaron.



Daily Cop fue un modelo de inversión en monedas virtuales, que prometía ganancias en pesos colombianos del 0,5 % diarios y 12 % mensuales, que resultó en una estafa en la que perdieron su dinero más de 100.000 personas.



Este no es el único caso en que se investiga la campaña presidencial de Petro. En octubre pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación y formuló cargos a su campaña de 2022.



El CNE considera que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.