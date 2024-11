El presidente chino dice estar listo para trabajar con Trump para "gestionar sus diferencias"

Equipo de Periodistas

Noviembre 17, 2024 10:28 AM

El presidente chino, Xi Jinping, expresó este sábado su disposición "a trabajar con la nueva administración" del futuro gobernante de EE.UU., Donald Trump, para "mantener comunicación, expandir la cooperación y gestionar diferencias", mientras que su homólogo estadounidense, Joe Biden, expresó su esperanza en que la relación bilateral de competencia "no acabe en conflicto".



Ambos mandatarios hablaron al inicio de la reunión bilateral entre Xi y Biden, quien abandonará la Presidencia de Estados Unidos en enero.



Xi aseguró que desea "trabajar por una transición estable de las relaciones China-Estados Unidos por el beneficio de nuestros dos pueblos" y confió que los dos países "tomen decisiones sabias, sigan explorando la manera adecuada para que dos grandes países se lleven bien y alcancen una paz duradera y conexistencia".



Xi y Biden coincidieron que su relación bilateral es la más importante para el mundo y que estas conversaciones de alto nivel entre ambas naciones, las terceras durante el mandato del presidente estadounidense, son esenciales para evitar inestabilidad global.



"El objetivo de China es que la relación estable, saludable y sostenible de China y Estados Unidos se mantenga sin cambios", añadió el mandatario chino, que coincidió con Biden en la reunión de dos días en Lima de los líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico.



"Si nos vemos como rivales o adversarios, perseguimos una competencia perversa y buscamos hacernos daño, lastraremos la relación o la haremos retroceder", indicó Xi, quien aseguró que el mundo se enfrenta "a desafíos sin precedentes".



El pasado jueves, el presidente chino llamó a Trump para felicitarlo por su victoria y pedirle que la relación entre ambas potencias sea "estable, sana y sostenible".



Biden, que en enero cederá el poder a el presidente electo Trump tras la victoria del republicano en las elecciones de hace 11 días, hizo balance de su relación con Xi.



"No siempre hemos estado de acuerdo, pero nuestras conversaciones siempre han sido candidas y francas", señaló desde la sala de reuniones del Hotel Delfines de Lima. Esta es la tercera y última reunión bilateral entre Biden y Xi.



"Estas conversaciones prevén errores de cálculo y se aseguran de que la competición entre nuestros dos países no desemboca en conflicto. Es nuestra responsabilidad para con nuestros pueblos y el resto del mundo", apuntó Biden.



El mandatario estadounidene destacó los avances con Pekín en comunicación a nivel militar, de alto nivel, en la lucha contra el tráfico de narcóticos y en seguridad y desarrollo de Inteligencia Artificial (IA).