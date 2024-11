Familiares de detenidos tras comicios en Venezuela exigen ante Fiscalía más liberaciones

Equipo de Periodistas

Noviembre 21, 2024 03:44 PM

Decenas de personas en Venezuela protestaron este jueves frente a la Fiscalía General para exigir nuevas liberaciones de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, que el Ejecutivo cifra en unos 2.400, luego de que en los últimos días la Justicia otorgara 225 "medidas de libertad", aunque con restricciones y continuidad de procesos judiciales.



Con pancartas y consignas, los familiares de los presos pidieron al fiscal general, Tarek William Saab, publicar el listado de las personas beneficiadas con las medidas otorgadas, pues las organizaciones no gubernamentales aseguran que solo se concretaron cerca de 140 excarcelaciones. Familiares de detenidos sostienen retratos este jueves, afuera de la sede del Ministerio Público en Caracas (Venezuela).



"Nos dijeron que les iban a dar en libertad y no fue así", declaró ante periodistas Yelitze Vergara, madre de un joven que -relató- fue detenido cuando se encontraba jugando en la computadora, dentro de su vivienda, sin que se presentara orden judicial.



"Desde ese día nuestra vida ha sido un calvario, mi hijo no es un delincuente, ni un terrorista", subrayó la mujer, que asegura haber visto a su hijo solamente en tres ocasiones desde que fue aprehendido a principios de agosto, y que pasó 22 días sin conocer su paradero, pues las autoridades no le brindaban información.

Una familiar de detenidos acomoda retratos de ellos este jueves, en un parque cerca a la sede del Ministerio Público en Caracas (Venezuela).

Asimismo, Marta Cardona, otra madre de un joven apresado luego de los comicios, denunció que a su hijo y a otros detenidos "les metieron corriente en los testículos, los golpearon con las armas, les daban golpes en la cara", casos que varias ONG han denunciado y por los que han pedido a las autoridades investigaciones imparciales.



La mayoría de los manifestantes subrayaron que viven en regiones alejadas de Caracas y que sus familiares están detenidos en cárceles que se ubican a cientos de kilómetros de sus lugares de origen, lo que ha llevado a madres y ancianos a pernoctar a las afueras de las penitenciarías a la espera de eventuales excarcelaciones.



Luego de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, señalada de fraudulenta por la oposición mayoritaria y no reconocida por diversos países, se desató una crisis marcada por protestas ciudadanas y operativos policiales.