Ministro de Interior informa de supuesto nuevo plan vinculado a Machado para derrocar a Maduro

Equipo de Periodistas

Noviembre 23, 2024 11:49 AM

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este sábado sobre un nuevo plan para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el que vinculó a la líder opositora María Corina Machado y a otros dirigentes antichavistas.



Cabello detalló que esta operación se inició en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), donde "entra en juego" el empresario José Enrique Rincón, dueño de varias empresas, junto a sus hijos Juan Diego Rincón Sabatino y José Enrique Rincón Sabatino, quienes -según el ministro- "tienen vínculos con sectores políticos opositores" y se encuentran en España.



"Ellos tienen vínculos directos con Iván Simonovis (excomisario de la Policía Metropolitana de Caracas), nuevamente con la terrorista María Corina Machado, con Tomás Guanipa, con Juan Pablo Guanipa y una gran cantidad de personas que están acá (...). Todos están identificados", indicó Cabello en una transmisión del canal estatal VTV en la que no mencionó más nombres para evitar -dijo- una posible fuga.



Según el ministro, el empresario Rincón se reunía y captaba jueces y fiscales -al menos cinco detenidos-, personas de grupos empresariales y militares en situación de retiro y otros en actividad para esta operación, denominada 'No a la Navidad', que pretendía -señaló Cabello- entregar armas a personas detenidas para generar "desestabilización" en el país.



Asimismo, informó sobre la incautación de un lote de armas, decomisadas en medio de una operación en un sitio que no precisó, donde se hacían entrenamientos de grupos paramilitares colombianos.



"Hemos venido denunciando y presentando pruebas de tráfico de armas para traerlas a Venezuela con el fin de ser utilizadas por grupos de delincuentes vinculados al Tren de Aragua y al Tren de los Llanos, con el fin de generar a lo largo y ancho de Venezuela situaciones de inestabilidad para ser aprovechadas por sectores políticos claramente identificados", manifestó.



El ministro informó que el caso está en pleno desarrollo y que se están allanando empresas, sin dar más detalles.