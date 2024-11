Hamás publica imágenes de una rehén supuestamente muerta que Israel trata de verificar

Equipo de Periodistas

Noviembre 23, 2024 12:33 PM

La organización islamista palestina Hamás indicó este sábado que una rehén había muerto por los ataques israelíes en el norte de Gaza y publicó unas imágenes en las que supuestamente se le ve, envuelta en una sábana blanca con manchas de sangre, aunque Israel todavía no ha podido verificar la información.



"Tras recuperar la comunicación con los combatientes encargados de custodiar a los prisioneros enemigos tras semanas de pérdida de contacto, se reveló que una de las prisioneras fue asesinada en una zona bajo agresión sionista en el norte de la Franja de Gaza", afirmó un comunicado de Abu Obeida, portavoz de las Brigadas al Qasam, brazo armado de Hamás.



Según Abu Obeida, la vida de otra rehén que se encontraba con ella "corre peligro inminente". El comunicado no detalla ni cuándo ni dónde exactamente se produjo su muerte, ni desvela su identidad, ya que en las fotos difundidas no es posible identificarla.



Junto a las fotos difundidas se lee el mensaje en hebreo e inglés: "Una nueva víctima de Netanyahu y Halevi", en alusión al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Herzi Halevi.



"El criminal de guerra Netanyahu, su gobierno y sus líderes militares tienen plena responsabilidad por las vidas de sus prisioneros, ya que insisten en intensificar su sufrimiento y causar sus muertes. El enemigo debe prepararse para enfrentar el dilema de la desaparición de los cuerpos de sus prisioneros muertos, debido a la destrucción generalizada y al martirio de algunos de sus captores", indicó Abu Obeida.



Por su parte, el Ejército indicó que está examinando la información sobre la muerte de otra rehén y que de momento "no se puede confirmar ni desmentir", pero que están en contacto permanente y directo con la familia.



"Hamás continúa utilizando el terror psicológico y actúa con extrema brutalidad", señaló en un comunicado, en el que pide a la población que se abstenga de difundir rumores.



De los 251 secuestrados en el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023 (en el que también murieron 1.200 personas), quedan en el enclave 97 cautivos -al menos 34 de ellos están confirmados muertos-. Hay otros cuatro rehenes desde hace años, de ellos dos soldados muertos.



Cuatro rehenes fueron liberados por Hamás en octubre pasado; ocho fueron rescatados por el Ejército; mientras que se han recuperado los cuerpos de más de 37 rehenes, al menos tres muertos por disparos por error de las tropas israelíes.



Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamás solo lograron un acuerdo de tregua de una semana hace un año, entre el 24 y 30 de noviembre, que permitió liberar a 105 rehenes -81 israelíes y 24 extranjeros- a cambio de 240 prisioneros palestinos.