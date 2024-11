Panamá da luz verde a la cancelación del registro de 6 buques sancionados por Reino Unido

Equipo de Periodistas

Noviembre 29, 2024 03:20 PM

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció este viernes que inició un proceso para cancelar de manera "expedita" el registro a seis embarcaciones de su flota mercante, una de las más grandes del mundo, por estar incluidas en la Lista de Sanciones del Reino Unido.



"El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar del Registro panameño libre de sanciones internacionales y de naves vinculadas o incluidas en listas de sanciones que puedan afectar el prestigio de la bandera. Este es un tema de prioridad para esta administración", dijo el director general de la Marina Mercante, Ramón Franco, según una nota.



Las seis naves, de las que no se dan mayores detalles, "fueron añadidas a la lista de Reino Unido el pasado 25 de noviembre.



En consecuencia, la Dirección General de Marina Mercante recomendó iniciar la cancelación de oficio", según resalta al información oficial.



El pasado 30 de septiembre, la autoridad marítima panameña anunció la cancelación de "oficio" de su registro mercante a toda nave vinculada en ilícitos, después de que Estados Unidos sancionara a más de media docena de barcos de bandera panameña por facilitar el envío de petróleo iraní a Siria y el Este de Asia para grupos "terroristas".



Y desde el pasado 18 de octubre está vigente un decreto que ordena la cancelación de naves o propietarios registrales incluidos en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU.; en la lista de Personas y Entidades relacionadas con el terrorismo y su financiamiento y en la de buques designados por los comités del Consejo de Seguridad de la ONU.



También de las embarcaciones que aparezcan en las listas de sanciones de la Unión Europea o 'EU Consolidated Financial Sanctions List', y en la lista de sanciones del Reino Unido o 'Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK'.



Justamente, el pasado 6 de noviembre la autoridad marítima panameña anunció que iba a anular el registro de su flota mercante de cuatro naves pertenecientes a igual número de empresas de transporte de gas natural licuado (GNL) de Singapur, que fueron sancionadas por Estados Unidos.



Hasta el momento, según la información oficial, hay tres naves canceladas mientras que ocho se mantienen en proceso de anulación de la flota mercante de Panamá, una de las mayores del mundo con 8.626 buques abanderados.