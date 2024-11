Evo Morales asegura que es "la primera opción" electoral en Bolivia pese a inhabilitación

Equipo de Periodistas

Noviembre 30, 2024 01:34 PM

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) aseguró este sábado que sigue siendo "la primera opción" con miras a las elecciones generales de 2025, pese a que no está habilitado para volver a postular.



Morales reaccionó así a una encuesta de intención de votos encargada y difundida por el empresario Marcelo Claure que muestra al exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) empatado en el primer lugar con el opositor Manfred Reyes Villa, actual alcalde de la ciudad central de Cochabamba.



"Esta es la razón por la que nos intentan robar la sigla, nos persiguen con una veintena de juicios, pretenden inhabilitarnos e intentan asesinarnos. Estamos primeros en todas las encuestas", comentó Morales en X.



"Pese a que siempre minimizan nuestro respaldo en los sectores populares y en el campo, somos la primera opción del pueblo para salvar Bolivia", agregó el político, que está distanciado del Gobierno de Luis Arce.



También aseguró que seguirá "luchando para impedir" que Bolivia "siga y caiga en manos de quienes quieren destruirla".



La encuesta difundida por Claure fue realizada por la empresa Panterra del 2 al 15 de noviembre, con entrevistas presenciales a mayores de 18 años en Bolivia y un margen de error de 2,2 %.



Entre otros resultados, la consulta muestra que Morales y Reyes Villa están empatados con un 18 %, seguidos por el empresario opositor Samuel Doria Medina con un 13 %, y también hay un 21 % de encuestados que no saben por quién votarían en los comicios.



Claure indicó en X que encargó la encuesta para "proporcionar a los bolivianos información confiable para entender el entorno político y tomar decisiones informadas" y justificó la inclusión de Morales en que "en Bolivia todo puede cambiar y nada es seguro".



La Constitución y la ley electoral bolivianas establecen que para ganar en primera vuelta se debe obtener el 50 % más uno de los votos, o al menos el 40 % con una ventaja de diez puntos porcentuales por encima del segundo más votado.



La Carta Magna también permite solamente dos periodos presidenciales, pero Morales pudo presentarse a los comicios de 2014 en busca de un tercer mandato y en 2019 en pos del cuarto con el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



Morales y sus abogados insisten en que está habilitado para volver a postular en 2025, pero el Gobierno asegura que no lo está basándose en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la reelección indefinida, un fallo del TCP boliviano emitido en 2023 y la misma Constitución.



Dos magistrados del TCP emitieron recientemente una sentencia que indica que las autoridades electas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial pueden ejercer solamente por dos periodos, continuos o discontinuos, lo que afecta las intenciones de Morales de ser candidato nuevamente.



Los mismos magistrados también avalaron un congreso realizado por la facción del MAS afín al Gobierno de Arce que eligió como nuevo presidente del partido al dirigente campesino Grover García, despojando a Morales del liderazgo oficialista después de casi tres décadas.



El exmandatario considera nulas las resoluciones del TCP porque los actuales magistrados prorrogaron su mandato y el de los jueces de otras altas cortes bolivianas, que debía acabar a principios de 2024, a falta de las elecciones judiciales que no se pudieron efectuar en 2023.



Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado, la necesidad de renovar la dirección del MAS y la definición de la candidatura oficialista para 2025.