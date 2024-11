Miles de personas piden en Valencia la dimisión del líder regional por gestión de temporal

Equipo de Periodistas

Noviembre 30, 2024 02:05 PM

Miles de personas se movilizaron este sábado en Valencia (este de España) para denunciar la gestión de la dana y exigir la dimisión del presidente regional, Carlos Mazón, del conservador Partido Popular, por su gestión del temporal, que ha dejado más de 220 víctimas mortales en la zona.



Tras la masiva manifestación, que congregó hace tres semanas a 130.000 personas, esta concentración insiste en el mismo objetivo y se produce un día después de que se haya cumplido un mes de las inundaciones.



Los pueblos y ciudades "continúan destruidos" y el Gobierno valenciano está "incapacitado moral y éticamente" para hacer la reconstrucción, han denunciado los organizadores.



"Son el gobierno de la destrucción, militarizado, que solo está dando dinero a las empresas castigadas y vinculadas a casos de corrupción", han agregado.



Los manifestantes reclamaron "verdad, justicia y reparación" y denunciaron que, un mes después del temporal, muchas personas todavía no pueden cocinar un plato caliente en sus casas y casi 20.000 alumnos no han vuelto a la normalidad de los centros.



La movilización ha sido convocada por sindicatos, organizaciones civiles y grupos de izquierda.



Esta protesta se produce un día después de que una treintena de municipios valencianos afectados por la dana salieran a las calles para exigir también la dimisión de Mazón, por su "nefasta gestión" durante la emergencia.



El presidente de la Generalitat (Gobierno regional valenciano) ha sido duramente criticado por estar en un almuerzo que no figuraba en su agenda pública mientras el temporal anegaba pueblos enteros y comenzaban a registrarse víctimas mortales.



Tras las críticas, Mazón ha remodelado su equipo y ha contratado a un militar retirado para coordinar las tareas de recuperación.



Las cifras del peor temporal del siglo registrado en España, que el 29 de octubre azotó el este y algunas localidades del centro y sur del país, dan idea de su magnitud: 230 muertos -222 de ellos en Valencia-, 75 municipios afectados, cientos de miles de damnificados, 25.000 hectáreas anegadas y hasta 771 litros de agua por metro cuadrado en solo 24 horas en las zonas más dañadas.



El coste de la reparación y reconstrucción de las infraestructuras dañadas se acerca a los 3.000 millones de euros y el Gobierno español ha movilizado más de 16.600 millones de euros en ayudas.