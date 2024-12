Al menos diez muertos en asesinato masivo en municipio de provincia costera de Ecuador

Equipo de Periodistas

Diciembre 01, 2024 04:01 PM

Al menos diez personas fueron asesinadas este domingo en la provincia costera de El Oro, en el suroeste de Ecuador y fronteriza con Perú, a manos de desconocidos que los sorprendieron con tiros mientras descansaban, según informaron medios locales.



El múltiple asesinato ocurrió en la madrugada de este domingo en el cantón (municipio) de El Guabo, cerca de Machala, la capital provincial.



Un agente de Policía que atendió el suceso indicó a medios locales que esta madrugada "han sido abatidas diez personas en un predio rural del cantón El Guabo" y precisó que en una vivienda del lugar se hallaron los cuerpos de nueve abatidos.



Una décima víctima fue localizada cerca de lugar con el cuerpo "completamente desmembrado" y envuelto en un saco de yute, relató el agente tras señalar que, según las primeras investigaciones, se trataría de ciudadanos extranjeros que habían llegado al sitio varios días antes.



Ellos habrían alquilado un predio, "no se sabe con qué intenciones", añadió la fuente que no descartó que otras personas que se encontraban en el lugar hayan podido escapar al ataque.



Algunos de los muertos fueron encontrados en la calle y al parecer fueron asesinados cuando trataban de evadir el ataque, agregó el oficial tras precisar que en el lugar se han encontrado indicios balísticos de armas de 9 y 5,56 milímetros.



El agente policial dijo que era "prematuro" advertir las causas del ataque, aunque indicó que varias víctimas tendrían antecedentes judiciales por robo, asesinatos o delitos relacionados con drogas.



De forma preliminar, indicó, que se trataría de un ataque planificado contra víctimas seleccionadas.



El asesinato múltiple se ha dado en momentos en que esa y otras jurisdicciones del país están sometidas a un estado de excepción por el auge de la criminalidad.



Ecuador sufre desde hace unos cuatro años de un recrudecimiento de la violencia en las cárceles y calles, relacionada con la disputa de bandas del crimen organizado por el control de territorios y poder.



Desde inicios de 2024, el presidente del país, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas.



También ha emitido una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles, controladas por estructuras criminales.



Entre 2021 y 2023 en las cárceles de Ecuador fueron asesinados más de 500 presos, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos internos entre bandas criminales rivales.



La violencia carcelaria también saltó a las calles, lo que provocó que Ecuador sea ubicado como el país latinoamericano con la tasa más alta de homicidios, al registrar 47,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2023.



Si bien el Gobierno ha reportado una disminución del 17 por ciento en el número de homicidios a nivel nacional, no cesan las denuncias diarias sobre extorsiones, secuestros y asesinatos en el país.