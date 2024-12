Trump advierte de que "habrá un infierno que pagar" si no se libera a los rehenes de EEUU

Equipo de Periodistas

Diciembre 02, 2024 02:45 PM

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes de que si antes de que asuma el poder el próximo enero no se ha liberado a todos los rehenes estadounidenses "habrá un infierno que pagar" en Oriente Medio.



"Si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumo con orgullo el cargo de presidente de Estados Unidos, habrá TODO UN INFIERNO que pagar en Oriente Medio y para aquellos responsables que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad", dijo en su red social, Truth Social.



Los responsables "se verán afectados con mayor dureza que nadie en la larga e histórica historia de Estados Unidos. LIBEREN A LOS REHENES AHORA!", añadió en su plataforma, donde lamentó en que "todo el mundo" hable de que esas personas se vean privadas de su libertad "de forma tan violenta e inhumana" pero no se haga nada al respecto.





"¡Todo son palabras!", destacó el mismo día en que el Ejército israelí anunció que el soldado estadounidense-israelí Omer Neutra, de 21 años, murió en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y que su cadáver es uno de los 35 que continúan en manos de la organización islamista en Gaza.



El actual presidente estadounidense, Joe Biden, lamentó este lunes su fallecimiento y se dirigió también a las familias de los jóvenes que aún siguen secuestrados: "Los vemos. Estamos con ustedes. No dejaré de trabajar para que sus seres queridos vuelvan a casa, a donde pertenecen", dijo en un comunicado.



Antes de que se conociera la noticia de su muerte, el Comité Estadounidense Israelí (AJC, por sus siglas en inglés) apuntó este lunes que hay siete estadounidenses en manos de Hamás. Neutra era uno de los más jóvenes, mientras que el mayor, Gadi Haggai, tenía 73 años y se considera que murió víctima de un cohete lanzado por el grupo islamista palestino.