El indulto a Hunter Biden siembra la incomprensión demócrata y alienta a los republicanos

Equipo de Periodistas

Diciembre 02, 2024 02:59 PM

El indulto "total e incondicional" que el presidente estadounidense, Joe Biden, concedió a su hijo Hunter por sus casos de posesión ilegal de un arma y fraude fiscal, pese a asegurar repetidamente que no lo haría, colocó al mandatario en el foco de las críticas no solo republicanas, sino también demócratas.



La decisión llegó por sorpresa el domingo por la tarde y eximió a Hunter de una posible pena de cárcel por haber mentido en la declaración de antecedentes al adquirir en octubre de 2018 y después tener durante 11 días un revólver sin reconocer su entonces adicción a las drogas, y le libró también de los nueve cargos por fraude fiscal que se le imputaban y de los que ya se había reconocido culpable.



"Como padre, lo entiendo, pero para alguien que quiere que la gente vuelva a creer en el servicio público es un revés", dijo este lunes en X el legislador demócrata Greg Landsman.





Biden había mencionado al explicar el paso tomado que Hunter fue tratado de forma diferente por la Justicia por ser su hijo.



"Ha habido un esfuerzo para quebrar a Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, incluso frente a ataques implacables y una persecución selectiva. Al tratar de romper a Hunter, han tratado de romperme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya basta", concluyó en su comunicado.



Para el senador demócrata Michael Bennet, su decisión "antepone el interés personal al deber y erosiona aún más la fe de los estadounidenses en que el sistema de Justicia es justo e igualitario para todos".



A las críticas se sumó el también progresista Jared Golden, representante de Maine: "Me preocupa que un indulto tan amplio para un familiar cercano siente un precedente desafortunado que socava la confianza en la oficina del presidente", dijo en un comunicado transmitido al digital Axios.



La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se vio este lunes acorralada al tener que justificar la ruptura de una promesa en la que Biden se había mostrado firme.



"Él cree en el sistema de justicia, pero también cree que la política infectó el proceso y condujo a un error judicial. (...) Así que consideró que ya era suficiente y actuó", señaló a la prensa a bordo del Air Force One camino de Angola, en donde el presidente estará hasta el miércoles.



También fue preguntada al respecto la primera dama, Jill Biden: "Por supuesto que apoyo el indulto de mi hijo", dijo en un acto en la Casa Blanca. Hunter es hijo de la primera esposa del mandatario, Neilia Hunter Biden, fallecida en 1972, cuando este tenía apenas dos años.



Pero ese indulto da alas a las críticas del presidente electo, Donald Trump, que se considera víctima de ataques injustificados por parte del Departamento de Justicia y que antes de asumir su segundo mandato el próximo 20 de enero había prometido "venganza" una vez en el poder.



Su portavoz, Steven Cheung, reaccionó en esa línea tras conocerse el cambio de postura de Biden: "El sistema judicial debe arreglarse y se debe restaurar el debido proceso para todos los estadounidenses, que es exactamente lo que hará Trump cuando regrese a la Casa Blanca con un mandato abrumador del pueblo estadounidense", destacó.



Trump prevé colocar a un círculo leal para ayudarle en esa tarea. Como fiscal general ha nominado a Pam Bondi, que estuvo en el equipo legal que le defendió en su primer juicio político; para purgar el FBI ha pensado en Kash Patel, que ha llegado a decir que el cuartel general de esa organización debería cerrarse, y para encauzar la CIA ha elegido a John Ratcliffe, acusado en el pasado de desclasificar información rusa no verificada.



El Senado debe autorizar esos nombramientos, pero para los republicanos los demócratas se han quedado sin argumentos a la hora de dar lecciones sobre dichas elecciones: "Pueden ahorrarnos los sermones sobre el Estado de derecho", ha dicho por ejemplo el legislador Tom Cotton.



Está por ver también cómo ese perdón puede influir en las decisiones que la nueva Administración tome respecto a quienes han sido condenados ya por el ataque al Capitolio de 2021: "¿Incluye el indulto concedido por Joe a Hunter a los rehenes del 6 de enero, que ya llevan años encarcelados? ¡Menudo abuso y error judicial!", se preguntó ayer Trump.