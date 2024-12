Catalina y Guillermo se unen al recibimiento al emir de Catar en su visita de Estado

Equipo de Periodistas

Diciembre 03, 2024 10:52 AM

La princesa de Gales, Catalina, y su esposo, el príncipe Guillermo, se unieron este martes al recibimiento oficial llevado a cabo en Londres por el rey Carlos III al emir de Catar y su primera esposa, en el comienzo de su visita de Estado de dos días al Reino Unido.



El soberano británico recibió al emir en Whitehall -zona en el centro de la capital donde se ubican los edificios gubernamentales- en el arranque de una serie de compromisos públicos destinados a reforzar los lazos que unen este país y la nación de Oriente Medio.



El recibimiento ceremonial contó con toda la pompa que requería la visita para acoger al cabeza de Estado Tamim bin Hamad Al Thani y la primera de sus tres esposas, quienes fueron recibidos con un desfile militar del Primer Batallón de la Guardia real galesa a caballo.



La reina Camila no pudo unirse a ese acto ya que aún no se ha recuperado de una infección en el pecho y continúa sufriendo "efectos secundarios", según reveló un portavoz del palacio de Buckingham, que sí especificó que la soberana se uniría a otros actos programados de la jornada.



Como manda la tradición, Guillermo y Catalina, esta última con aspecto relajado tras haber terminado el pasado septiembre su tratamiento de un cáncer no divulgado, acompañaron al emir y su esposa desde su residencia privada hasta el lugar donde se celebró el desfile militar.



La princesa de Gales ha ido gradualmente regresando a sus compromisos oficiales públicos tras su anuncio en septiembre de que había completado su tratamiento de quimioterapia.



En su agenda se contempla un almuerzo hoy con los reyes y Guillermo y se prevé además que forme parte de una comitiva que enseñará al emir artículos relacionados con Catar en la galería de fotografías del Palacio de Buckingham.



No se prevé, sin embargo, que Catalina asista a un banquete de Estado que el monarca británico celebrará esta noche en honor de sus invitados, si bien sí acudirá el príncipe de Gales.



En paralelo a la visita, los ministros de Exteriores de ambos países anunciaron que doblarán su contribución financiera a los proyectos conjuntos de asistencia humanitaria y desarrollo internacional.



Así, elevarán a 79,4 millones de libras (95,6 millones de euros) el paquete de ayuda conjunta que permitirá suministrar 17 toneladas de tiendas de campaña familiares en Gaza, apoyar el acceso a la educación primaria de 625.000 menores en el noroeste de Siria, y apoyar a 423 comunidades vulnerables en Somalia.