Huelga en 'The Guardian' y 'The Observer' por la venta del histórico periódico dominical

Equipo de Periodistas

Diciembre 04, 2024 10:57 AM

Los periodistas del diario 'The Guardian' y el dominical 'The Observer', ambos del grupo británico Scott Trust, iniciaron este miércoles una huelga de dos días, la primera en más de 50 años, contra la propuesta venta de esa segunda cabecera a la empresa emergente de medios digitales Tortoise Media.



Unos 600 trabajadores de los dos medios de comunicación, que comparten edificio y operaciones desde que el Trust adquirió 'The Observer' en 1993, estaban convocados por el sindicato periodístico NUJ a este paro, que fue aprobado por el 93 % de los afiliados en una votación interna.



Decenas de personas participaron este miércoles en el piquete a las puertas de la redacción en Londres, donde contaron con el apoyo de célebres lectores como el artista Grayson Perry, el político laborista John McDonnell o el escritor Michael Rosen, que quisieron respaldar a los rotativos progresistas de referencia en el Reino Unido.



Los dos periódicos mantuvieron su habitual presencia impresa y en internet, sin que se sepa de momento el efecto de la medida de fuerza.



Los huelguistas, de una plantilla de más de 1.200 incluyendo todos los departamentos, pidieron a la dirección que "pause" la venta y les consulte sobre el futuro del dominical, que tiene 233 años de historia.



'The Observer', fundado en 1791, se considera el periódico de publicación dominical más antiguo del mundo. En el Reino Unido, es habitual que los grandes rotativos nacionales tengan una versión diaria y otra de fin de semana.



Guardian Media Group (GMG), que gestiona las dos cabeceras como parte del Scott Trust, aceptó hace unos meses el acercamiento de Tortoise Media, una firma liderada por el antiguo directivo de 'The Times' James Harding centrada en medios digitales, que se comprometió a invertir 25 millones de libras (30 millones de euros) para modernizar 'The Observer' y aumentar su presencia en internet.



Entre otras cosas, propone que pase a ser de pago, si bien se compromete a mantener su independencia editorial.



GMG ofreció el lunes concesiones a los 70 trabajadores que se verían afectados por la operación, entre ellas que puedan seguir optando a vacantes en 'The Guardian' así como mantener sus salarios y condiciones laborales, lo que éstos rechazan.



"La razón por la que estamos en huelga es que creemos que 'The Observer' es el periodismo dominical del grupo 'The Guardian', y deben seguir juntos", dijo a EFE la portavoz sindical del primero, Sonia Sodha.



Sodha mantuvo que su posible traspaso "pone en riesgo la existencia de 'The Observer", que comparte corresponsales con su cabecera hermana, y subrayó que el muro de pago "limitaría su alcance", de los 10 millones de visitas actuales.



"Queremos colaborar con nuestro multimillonario propietario, el Scott Trust (...). No hay razón para apresurarse a cerrar un acuerdo", afirmó.



Entre los famosos que se unieron a la protesta estuvo la psicoterapeuta Philippa Perry, columnista en la revista de 'The Observer' y conocida en España por libros como 'El libro que ojalá tus padres hubieran leído (y que a tus hijos les encantará que leas)'.



Esta profesional, esposa del idiosincrático escultor Grayson Perry, cuestionó que Tortoise Media "haya demostrado que puede realizar la inversión necesaria para fortalecer 'The Observer' o siquiera hacerlo sostenible".



"Yo creo mucho en 'The Observer'. No tenemos muchos periódicos serios, liberales y de izquierdas en este país. La prensa es mayoritariamente propiedad de millonarios de derechas. Por eso es importante que se mantenga esta voz", declaró.



Un portavoz de GMG dijo que "si bien respetamos el derecho a la huelga, no creemos que sea la mejor opción en este caso, y las conversaciones con NUJ continúan".