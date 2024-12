Investigan avistamiento de drones en zona de Nueva Jersey cercana a propiedad de Trump

Equipo de Periodistas

Diciembre 04, 2024 11:24 AM

Las autoridades de Estados Unidos investigan el avistamiento nocturno de drones de gran tamaño en las últimas semanas en la zona central de Nueva Jersey, incluyendo cerca del club de golf del presidente electo, Donald Trump.



El FBI, la Policía de Nueva Jersey y la Oficina de Seguridad Nacional en el estado pidieron información al público e indicaron que hay testigos de "lo que parecen drones y una posible aeronave con alas fijas", según una breve nota a medios enviada ayer.



"Tenemos reportes del público y las fuerzas del orden desde hace varias semanas", agregaron las agencias, que apuntaron a "varias áreas en torno al río Raritan", en el centro del estado de la Costa Este.



Según los testimonios de los vecinos recogidos por medios locales, esos aparatos avistados, algunos del tamaño de un vehículo pequeño, aparecen por la noche y pueden pasar horas suspendidos en el aire.



La Administración Federal de Aviación (FAA), mientras tanto, confirmó a Fox News que ha emitido dos restricciones a los vuelos de drones: una, en el área sobre el club de golf de Trump en Bedminster, y otra sobre un centro militar de investigación en Dover.



Esas restricciones responden "a la solicitud de socios federales de seguridad", indicó la FAA.



Este miércoles, el medio local NJ.com informaba de que un helicóptero medicalizado no pudo recoger a la víctima de un accidente el 26 de noviembre cerca de la universidad Raritan Valley Community College porque había drones planeando en área donde debía aterrizar.



La Fiscalía del condado de Morris también divulgó el pasado 19 de noviembre que estaba investigando los reportes de drones y este martes insistió en una nota en su cuenta de Facebook en que ese trabajo sigue y que no hay una amenaza para la seguridad pública.



También están investigando la presencia de drones, en coordinación con otras agencias, las autoridades del condado de Somerset, que "reconocen la preocupación del público por esos avistamientos repetidos", según otra nota conjunta.



La FAA recordó el lunes que investiga el uso de drones no autorizados cuando es apropiado y que si sus operadores ponen en peligro a aeronaves, como aviones o helicópteros, o a peatones, podrían ser multados con hasta 75.000 dólares y perder sus certificados de pilotaje de drones.