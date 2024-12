Muere tiroteado el director ejecutivo de UnitedHealthcare en Manhattan, según medios

Equipo de Periodistas

Diciembre 04, 2024 11:55 AM

El director ejecutivo de la aseguradora de UnitedHealthcare, Brian Thompson, murió este miércoles tras ser tiroteado cerca de un hotel en el centro de Manhattan a primera hora de la mañana, según informan medios como The New York Post.



El diario, que cita fuentes policiales, indica que Thompson recibió un disparo en el pecho por parte de un hombre enmascarado fuera del hotel Hilton en Midtown poco antes de las 7:00 hora local (12:00 GMT), y que el agresor huyó después del ataque.



Thompson fue trasladado a un hospital en condición grave y se declaró allí su fallecimiento, recoge el medio.





La Policía de Nueva York (NYPD), preguntada por EFE, dijo que estaba pendiente de confirmar la identidad de la víctima y no divulgó información.



Unitedhealthcare, que es la mayor aseguradora privada de Estados Unidos y pertenece al grupo Unitedhealth, se disponía a la celebración de su día para inversores, en el hotel Hilton en Midtown, evento que ha sido cancelado, reporta el canal CNBC.



Unitedhealth no respondió a una solicitud de información.



Thompson se dirigía al hotel para una conferencia cuando el agresor, que al parecer lo estaba esperando, le disparó varias veces a una distancia de unos seis metros (20 pies), indicaron investigadores a CNN.



Las autoridades describieron al sospechoso, que no ha sido detenido, como un hombre blanco con una chaqueta color crema, máscara negra en el rostro, zapatillas blancas y negras y una mochila gris, señala el Post.