Hungría acusa al Gobierno de Biden de ser un obstáculo para la paz en Ucrania

Equipo de Periodistas

Diciembre 05, 2024 09:35 AM

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, acusó este jueves al aún presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ser un obstáculo para acabar con la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania.



"Está tratando de hacer todo para que después del 20 de enero (cuando asumirá el poder el nuevo presidente, el republicano Donald Trump) sea muy difícil lograr la paz", dijo el ministro en referencia a la actual Administración demócrata, en declaraciones que recoge hoy la televisión pública de Hungría, M1.



El ministró señaló que "los demócratas están a favor de la guerra, mientras que los republicanos apoyan la paz".



En esa entrevista afirma que "nunca pareció estar tan cerca la posibilidad de cerrar la guerra gracias a la victoria electoral de Donald Trump", afirmó Szijjártó.



El ministro insistió en esa postura durante su mensaje ante el Consejo Ministerial que celebra hoy y mañana en Malta la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), al referirse a la oportunidad que supone la nueva situación en la Casa Blanca.



"No hay una solución en el campo de batalla. Los envíos de armas no han traído la paz sino que han causado más víctimas", dijo en alusión al apoyo militar que la mayoría de países de la Unión Europea y de la OTAN vienen prestando a Kiev para defender de la agresión rusa.



Hungría se cuenta entre los pocos miembros de esas organizaciones que no lo hace.



Szijjártó pidió un "cambio de estrategia" que vaya dirigida a, dijo. lograr un alto el fuego y la paz, pero sin especificar en qué condiciones.



La inmensa mayoría de los países que han intervenido hasta ahora en la reunión de la OSCE han acusado a Rusia de romper los principios de la organización y de lanzar una guerra de agresión injustificada, y desde la presidencia de esta organización se ha reiterado que Rusia debe retirar sus tropas para preparar el camino a la paz.



Szijjártó pidió apoyo a la "misión de paz" de Hungría, un indeterminado proyecto lanzado por el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, cuando asumió el pasado 1 de julio la presidencia rotatoria de la Unión Europea.



Orbán inició esa "misión" con viajes a Ucrania, Rusia y China que Bruselas se apresuró a tildar de iniciativa particular del primer ministro húngaro y también a recordar que no actuaba en nombre de la UE.



Szijjártó tuvo recientemente una entrevista en Washington con Mike Waltz, futuro asesor de seguridad nacional de Trump.



Orbán apoya al futuro presidente de Estados Unidos desde la campaña electoral de las elecciones de 2016.