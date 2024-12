El ministro de Interior de Venezuela asegura que no hay niños detenidos en el país

"Nosotros no tenemos niños presos aquí, señor Karim Khan. A usted le dieron una información errada y está dando declaraciones sobre bases erradas", afirmó Cabello

Diciembre 05, 2024 10:21 AM

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que en el país no hay niños detenidos, en respuesta al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien insistió en "la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos" en la nación caribeña.



"Nosotros no tenemos niños presos aquí, señor Karim Khan. A usted le dieron una información errada y está dando declaraciones sobre bases erradas", afirmó Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal VTV.



El ministro criticó que Khan "no diga nada" sobre Israel que -dijo- "asesina" niños en Palestina, al tiempo que tildó de "cuento" la orden de detención de la CPI al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien el alto tribunal señala, junto al exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza.



Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, más de 2.400 personas fueron detenidas, según la Fiscalía, en contexto de protestas contra el resultado oficial anunciado por el ente electoral del país, que dio la reelección a Nicolás Maduro, una victoria que la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), considera "fraudulenta".



Entre los detenidos, la ONG Foro Penal computó más de un centenar de menores de 14 a 17 años -un dato confirmado posteriormente por familiares-, de los que cuales -aseguran las fuentes- 48 continúan encarcelados.



El pasado septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela aseguró que "al menos 158 niños", algunos con discapacidad, fueron detenidos en los primeros días de las protestas y fueron acusados de delitos "graves", como terrorismo o incitación al odio.