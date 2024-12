Fiscalía de Guatemala allana empresa de la familia del jefe recaudador de impuestos

Equipo de Periodistas

Diciembre 05, 2024 03:32 PM

El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción, allanó este jueves una empresa de familiares del jefe del ente recaudador de impuestos, Marco Livio Díaz Reyes, quien hace unos meses denunció un multimillonario entramado de corrupción durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).



El allanamiento fue confirmado por parte del Ministerio Público en la sede de una empresa auditora perteneciente a los hermanos de Díaz Reyes, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ente recaudador de impuestos en Guatemala. Integrantes de las fuerzas especiales de la policía de Guatemala resguardan este jueves un inmueble en la Ciudad de Guatemala (Guatemala).



El fiscal Rafael Curruchiche, sancionado también por Estados Unidos, dijo a periodistas que Díaz Reyes no está vinculado en la investigación que llevan a cabo. Sin embargo, posteriormente indicó que se "buscan indicios" por cualquier vinculación a la investigación de un delito, de la cual no se han brindado más detalles.



Díaz Reyes denunció públicamente al frente de la SAT en agosto pasado un multimillonario entramado de corrupción durante el Gobierno de Alejandro Giammattei, quien fue también sancionado por corrupción este año por Estados Unidos con el retiro de su visa.



La denuncia de Díaz Reyes, tras una amplia investigación de la SAT, determinó que entre 2020 y 2023 se utilizaron docenas de empresas sin respaldo para obtener contratos estatales y las mismas no pagaron impuestos, por lo que quedaron al descubierto.





El jefe de la SAT ya había advertido durante la semana que el Ministerio Público estaba investigándolo después de dar a conocer el sistema de corrupción ejecutado durante el Gobierno de Giammattei.



El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, defendió este jueves el trabajo de Díaz Reyes y señaló al Ministerio Público de intentar nuevamente perseguir judicialmente a personas inocentes.



"Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz, un funcionario cuyo profesionalismo se demuestra en el éxito y prestigio que tiene hoy la SAT", expuso el presidente mediante sus canales oficiales.



"Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncian valientemente la corrupción, y no al revés. Este sinsentido debe detenerse, porque es todo el país el que pierde ante un sistema coartado y ciego ante la corrupción", añadió el gobernante.



La cúpula del Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha sido sancionada y señalada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción desde 2022 por la detención del periodista José Rubén Zamora Marroquín y de la exdiputada Ligia Hernández y por llevar a cabo un golpe de Estado para evitar la llegada de Arévalo de León al poder tras ganar sorpresivamente las elecciones de 2023.