Catalina reafirma su retorno a la vida pública como anfitriona de su concierto de Navidad

Equipo de Periodistas

Diciembre 06, 2024 01:28 PM

La princesa Catalina de Gales, acompañada de varios miembros de la familia real británica, ejerció este viernes como anfitriona de su cuarto concierto anual de villancicos 'Juntos por Navidad', la primera desde que se conoció su diagnóstico de cáncer.



Catalina estuvo arropada por su esposo, el príncipe Guillermo y sus hijos, los príncipes Jorge, de 11 años, Carlota (9) y Luis (6) en este evento, celebrado en la Abadía de Westminster, que marca un punto de inflexión en su retorno gradual a los eventos públicos después de completar su tratamiento de quimioterapia el pasado septiembre. Catalina, princesa de Gales, en la Abadía de Westminster este viernes.

Las jóvenes altezas hicieron una parada en el llamado 'árbol de la amabilidad', situado en el exterior de la Abadía, y colgaron mensajes en sus ramas dedicados a aquellos que les han apoyado durante sus vidas antes del comienzo de la ceremonia, que en este año tenía al amor y a la empatía como temas centrales.



Como anfitriona, Catalina fue la primera en llegar al evento, ataviada con un abrigo rojo con un gran lazo negro en la parte superior, diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen, con el fin de conocer y agradecer a las personalidades que actuaron en el concierto.





Entre ellos, el intérprete de jazz Gregory Porter, que tocó 'Do You Hear What I Hear?'; Paloma Faith, que cantó el clásico 'This Christmas'; el actor Richard E. Grant (Saltburn), que leyó un pasaje del 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens, y la estrella de 'Downton Abbey' Michelle Dockery, que pronunció unas reflexiones personales.



La princesa se acercó a saludar a algunos de los 1.600 invitados, todos ellos seleccionados por su labor social y sus ayudas a familiares o a sus comunidades, que recibieron una carta escrita por la propia Catalina en la que, entre otras cosas, reflexionaba que el amor "es el mejor regalo que podemos recibir".



Catalina anunció en marzo de 2024 su diagnóstico de cáncer -cuya tipología no ha sido revelada- y limitó sus apariciones públicas para priorizar el tratamiento de la enfermedad.



Reapareció el pasado 15 de junio durante el desfile del 'Trooping the Colour' y un mes más tarde entregó el trofeo de ganador de Wimbledon a Carlos Alcaraz, pero no fue hasta que confirmó la finalización de su proceso de quimioterapia en septiembre cuando expresó su intención de retomar su agenda de compromisos de forma progresiva.



En los últimos meses, Catalina ha acudido a Southport (noroeste de Inglaterra) para conocer a las familias de las tres niñas asesinadas en un acuchillamiento múltiple, así como al acto de homenaje del Día del Recuerdo por los caídos de la guerra o, más recientemente, en la visita de Estado del emir de Catar al Reino Unido.