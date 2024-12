Biden agradece apoyo de presidenta mexicana en incautación de cargamento de fentanilo

Equipo de Periodistas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció hoy a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, por su liderazgo y colaboración que hicieron posible que esta semana fuera confiscado en ese país más de una tonelada de fentanilo, el mayor cargamento en su historia, y que según el mandatario, era suficiente para matar al 15 por ciento de todos los estadounidenses.



"Quiero agradecer a la presidenta Sheinbaum por su liderazgo y colaboración y a los numerosos militares y policías de ambos lados de la frontera que hicieron esto posible, que han dedicado sus vidas a combatir el fentanilo, desmantelar a los traficantes y salvar a sus conciudadanos. Eso importa", indicó Biden en un comunicado de la Casa Blanca.



El martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) informó sobre un operativo realizado en Sinaloa, estado del noroeste del país, en el que confiscaron cerca de 300 kilos de fentanilo en un domicilio y otros 800 kilos de la misma droga en una camioneta.



Biden recordó que durante los cuatro años de su mandato, que está cerca de concluir, hizo de la lucha contra la epidemia de opioides "un eje central de mi Agenda de Unidad en el país y de mi cooperación con los líderes mundiales".



"Y no nos rendiremos. Durante mi administración, hemos incautado más fentanilo en nuestra frontera en los últimos dos años que en los cinco años anteriores juntos. Hemos puesto tras las rejas a docenas de importantes líderes de carteles y de blanqueo de dinero", dijo al pasar revista a su esfuerzo contra los opioides.



Biden destacó además que los datos más recientes muestran una caída de más del 14 % en las muertes por sobredosis en todo el país, la mayor disminución registrada.



"No se trata solo de hechos y cifras. Se trata de familias que no tienen que soportar la pérdida de un hijo, un padre o un cónyuge", afirmó.



"Por eso, hoy, junto con socios de todo el mundo, incluido México, nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para controlar más drogas, detener a más traficantes y salvar más vidas. Y lo dejamos claro: ya es suficiente", sostuvo el mandatario.