Denuncian la detención en La Habana del opositor cubano Manuel Cuesta Morúa

Diciembre 07, 2024 03:23 PM

El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, uno de los referentes de la disidencia en la isla, fue detenido este sábado en La Habana y por el momento no ha trascendido el motivo de su arresto, denunciaron partidos cubanos en el exterior y ONG de derechos humanos.



Según indicaron a EFE fuentes cercanas, la detención se produjo a media mañana en los alrededores de su vivienda y después de que el disidente advirtiera a su círculo más cercano de que contaba con vigilancia frente a su domicilio de las fuerzas de seguridad cubanas desde la víspera.



"El opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), ha sido detenido por la policía política cubana. Desconocemos su paradero ni la razón de su detención", escribió en redes sociales el Partido Democristiano de Cuba (PDC).



La ONG Cubalex hizo por su parte "un llamado a la comunidad internacional a mantener la atención sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba" al denunciar la detención de Cuesta Morúa.



Los denunciantes y fuentes consultadas dijeron desconocer los posibles motivos de la detención y el paradero actual del opositor. También indicaron que no tienen constancia de otros arrestos en el menguado colectivo opositor en la isla.



Cuesta Morúa presentó recientemente ante el Tribunal Supremo cubano un procedimiento de habeas corpus para solicitar la puesta en libertad inmediata del opositor José Daniel Ferrer, iniciativa que hasta el momento no ha tenido respuesta oficial.



El recurso se presentó poco después de que la familia de Ferrer denunciase que el preso por motivos políticos había recibido una "golpiza brutal" por parte del personal de la cárcel en la que se encuentra desde el 11 de julio de 2021.



Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y disidente histórico, había sido detenido en ocasiones anteriores. La primera ocurrió en 2003, durante el período represivo denominado la "primeravera negra".