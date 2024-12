Biden atribuye la caída de Asad en Siria a la debilidad de Irán y Rusia

Equipo de Periodistas

Diciembre 08, 2024 02:20 PM

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atribuyó este domingo la caída en Siria de Bachar al Asad a la debilidad de Irán y Rusia en una conferencia de prensa después de que los insurgentes islamistas entraran en Damasco y dieran por finalizado el control del régimen.



En opinión de Biden, la caída de Al Asad es "resultado directo de los golpes que Ucrania e Israel han asestado en autodefensa, con el apoyo incansable de Estados Unidos", y de que en su mandato Washington "persiguió una política clara y de principios hacia Siria".



"Eso (la caída de Asad) se debe a que Ucrania, respaldada por aliados estadounidenses, erigió un muro contra las fuerzas rusas invasoras, infligiendo daños masivos a las fuerzas rusas que dejaron a Rusia incapaz de proteger a su principal aliado en Oriente Medio", señaló Biden desde la sala Roosevelt de la Casa Blanca.



En ese sentido, el mandatario anotó que los principales partidarios de Asad "durante años" han sido Irán, Hezbolá y Rusia, pero que "durante la última semana su apoyo se derrumbó".



“Por primera vez en la historia, ni Rusia ni Irán ni Hezbolá pudieron defender este régimen abominable en Siria”, recalcó el mandatario.



"En la última semana, su apoyo (el de Asad) se derrumbó, porque todos esos tres son ahora más débiles hoy que cuando llegué a la Casa Blanca. Y recordemos el porqué. Después de que Hamás atacó Israel el 7 de octubre de 2023, cuando la mayor parte del mundo respondió horrorizado, Irán y sus aliados satélites lanzaron una guerra con varios frentes contra Israel. Eso fue un error histórico de Irán", aseveró.



El presidente se atribuyó parte del mérito gracias a una combinación de sanciones, presencia militar estadounidense en Siria y apoyo a las operaciones militares israelíes contra grupos extremistas de Oriente Medio.



Biden, que este domingo se reunió con su equipo de seguridad nacional para conocer la situación en Siria, celebró la caída de Asad: "Este régimen brutalizó, torturó y mató literalmente a cientos de miles de inocentes".



Por su parte, el presidente electo, Donald Trump, aseguró que el hasta ahora mandatario sirio había huido de su país porque su aliado, el presidente ruso, Vladimir Putin, ya "no está interesado en protegerlo".



"Asad se ha ido. Ha huido de su país. Su protector, Rusia, liderada por Vladimir Putin, ya no estaba interesada en protegerlo. No había ninguna razón para que Rusia estuviera allí en primer lugar. Perdieron todo interés en Siria debido a Ucrania, donde cerca de 600.000 soldados rusos yacen heridos o muertos, en una guerra que nunca debió haber comenzado", escribió Trump en su red social, Truth Social.