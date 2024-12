Putin mantendrá moratoria a la pena de muerte pese a la guerra en Ucrania

Equipo de Periodistas

Diciembre 10, 2024 11:09 AM

Rusia mantendrá la moratoria impuesta a la pena de muerte en 1996 pese a estar en estos momentos implicada en una contienda bélica en la vecina Ucrania, afirmó este martes el presidente ruso, Vladímir Putin.



"¿En qué circunstancias vivimos? Inmersos en una operación militar especial. Y pese a ello no aplicamos de ninguna manera la pena de muerte", dijo durante su intervención por vídeoconferencia en la reunión del Consejo para el desarrollo de la sociedad civil y los derechos humanos de Rusia.



Putin señaló que la pena de muerte no se ha restituido incluso pese a que "una gran cantidad de ciudadanos y políticos sacan a colación el tema todo el tiempo".



El presidente ruso, que ya se ha expresado en otras ocasiones contrario a la restitución de la pena capital, recalcó que incluso en condiciones de "intensos enfrentamientos bélicos", las autoridades rusas no darán un paso como este.



"Por el contrario, tomamos toda una serie de decisiones para que nuestra justicia sea más humanista", indicó.



Entre los políticos rusos que han defendido el restablecimiento de la pena de muerte destacan el presidente del Comité de Instrucción de Rusia (CIR), Alexandr Bastrikin, quien pidió aplicar esta medida a terroristas, y el expresidente ruso Dmitri Medvédev, quien llamó a "ejecutar sumariamente" a los enemigos de Rusia.



Ambos sacaron a debate el tema tras el atentado yihadista de marzo pasado contra la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall, en el que murieron al menos 144 personas, el ataque terrorista más mortífero en Rusia desde la matanza de Beslán en 2004, ocasión en la que parte de la sociedad rusa también reclamó devolver la pena de muerte.



La moratoria a la pena de muerte fue impuesta en 1996 después de que Rusia ingresara al Consejo de Europa y firmara la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe la aplicación de la pena capital.



Aunque Rusia no ratificó este documento, el Tribunal Constitucional respaldó la prohibición de sentenciar a muerte o aplicar este tipo de sentencias.



Esta medida mantiene su vigencia incluso pese a la expulsión de Rusia del Consejo de Europa en abril de 2022, un momento en que muchos defensores de la pena de muerte afirmaron que ya no tenía sentido continuar con la moratoria.