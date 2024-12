La ONU dice a Israel que ningún país debe aprovechar el caos en Siria para invadir territorio

Equipo de Periodistas

Diciembre 10, 2024 01:12 PM

El secretario general de la ONU, António Guterres, recordó este martes a Israel que el estado de confusión en que se encuentra Siria tras la caída repentina del régimen de Bachar al Asad "no debe usarse por parte de sus vecinos para invadir el territorio de Siria".



El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, preguntado por los ataques que Israel ha reconocido haber perpetrado los pasados días contra distintos "objetivos estratégicos" en Siria, y que ha cifrado en 320 en total, respondió: "Estamos contra ese tipo de ataques".



Reconoció que Siria se encuentra ahora en una coyuntura crítica por la indefinición de la transición, pero eso "no debe ser usado por sus vecinos".



Reiteró que este momento de confusión debe conducir a una transición dirigida por los sirios, que sea inclusiva y en la que todas las minorías se sientan seguras y que forman parte de la nación siria.



Más adelante volvió a recordar que lo que debe primar en Siria es "el respeto a la legalidad internacional y a la integridad territorial" del país, y subrayó que no considera válidas, ni ahora ni en el pasado, las proclamas israelíes que consideran suyos los Altos del Golán, un territorio que para la ONU sigue estando "ocupado" y que es parte de Siria.



Con respecto a la calificación de "terrorista" tanto al grupo Hiyat Tahrir al Sham (HTS) como a su líder Abu Mohamed al Jolani -que han encabezado la última ofensiva victoriosa contra el régimen de Al Asad-, Dujarric no lo descartó, pero en cualquier caso dijo que corresponderá al Consejo de Seguridad excluirlos de esa lista.