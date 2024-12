China insiste en que Taiwán es "la línea roja que no se puede cruzar" en lazos con EE.UU.

Equipo de Periodistas

Diciembre 11, 2024 08:31 AM

El Gobierno chino insistió este miércoles en que Taiwán es "la primera línea roja que no se debe cruzar" en las relaciones entre Pekín y Washington, aunque evitó proporcionar detalles sobre el despliegue naval chino denunciado por Taipéi alrededor de la isla y sobre el que el gigante asiático guarda silencio.



En una rueda de prensa, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró que "son las actividades separatistas y la connivencia con fuerzas extranjeras" lo que "socava la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", en respuesta a una pregunta acerca de unas declaraciones de las autoridades taiwanesas, que acusaron a Pekín de "perjudicar la estabilidad" en la región.



Mao reiteró que su país "defenderá firmemente su soberanía nacional y su integridad territorial".



"La adhesión al principio de 'una sola China' es la clave para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", agregó la portavoz.



El Gobierno taiwanés instó hoy a Pekín a "detener de inmediato" sus "intimidaciones militares", en medio de un gran despliegue naval de China en el Pacífico que las autoridades chinas no han confirmado.



Durante los últimos días, China no ha brindado detalles sobre lo que Taipéi describe como un formidable despliegue de poderío militar, con múltiples buques de la Armada y de la Guardia Costera china navegando por un área de aproximadamente 1.000 kilómetros, que va desde Shanghái (este) hasta la provincia de Fujian (sureste).



Este despliegue tiene lugar pocos días después de que el presidente taiwanés, el soberanista William Lai, finalizara una gira por el Pacífico Sur con visitas a los tres países aliados de Taiwán en la zona -Islas Marshall, Tuvalu y Palau- y "escalas" en los territorios estadounidenses de Hawái y Guam, que enfurecieron a China.



Pekín reclama la soberanía sobre Taiwán, a la que considera un territorio rebelde desde que en 1949 los nacionalistas del Kuomintang se replegaron en la isla tras perder la guerra contra el ejército comunista.



La cuestión taiwanesa es uno de los principales puntos de fricción entre Pekín y Washington, ya que EE.UU. es el principal suministrador de armas de Taipéi y podría defender a la isla en caso de conflicto.