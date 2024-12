Extraditan a Estados Unidos al último jefe antidrogas del expresidente Evo Morales

Equipo de Periodistas

Diciembre 12, 2024 10:22 AM

Maximiliano Dávila, el último jefe antidrogas del Gobierno del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), fue extraditado este jueves a los Estados Unidos, en donde es investigado por una corte de Nueva York por supuestos vínculos con narcotraficantes.



Según el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, el exjefe antidrogas fue sacado de la cárcel de San Pedro, en La Paz, a las 05:45 hora local de este jueves (09:45 GMT) y fue trasladado a las 08:45 (12:45 GMT) en un avión que partió desde el aeropuerto en la ciudad de El Alto hacia Perú y luego como destino final al país norteamericano.



"Una vez entregado de acuerdo con protocolos del Estado boliviano. Una vez entregado a los oficiales de Estados Unidos en el despegue, ahí nosotros ya no tenemos competencia en absoluto. Ya los hechos logísticos de escalas o vuelos, por temas de seguridad lo maneja Estados Unidos", dijo Limpias en una rueda de prensa con medios locales.



El director de Régimen Penitenciario explicó que esta madrugada llegó un avión con "su propia logística" para trasladarlo.



"Hay una solvencia moral por parte de nuestro Estado respecto a no encubrir a ninguna persona que haya cometido hechos relacionados con el narcotráfico, sobre todo en otro país. Creo que es prueba clara la extradición de Maximiliano Dávila", agregó Limpias.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia autorizó a finales de noviembre la extradición del exjefe antidrogas.



Dávila deberá responder ante la Justicia de Estados Unidos por los presuntos delitos de “asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con narcotráfico”.



Según el TSJ, el primer delito tiene en Estados Unidos una pena de 20 años a cadena perpetua y el segundo se sanciona con 10 a 20 años de prisión.



El exjefe antidrogas fue detenido en enero de 2022, fue presentado públicamente por el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y estuvo encarcelado preventivamente en La Paz desde entonces, acusado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, que se sanciona con 5 a 10 años de cárcel.



El director de Régimen Penitenciario dijo que antes de que subiera al avión rumbo a Estados Unidos, Dávila fue sometido a revisiones médicas cuyos resultaron establecen que el exjefe antidroga está en "buenas" condiciones de salud.



Las autoridades bolivianas acusaron en su momento al exjefe policial de “proteger” a una red de narcotraficantes que arrestaron en Perú y Colombia, y que tienen una investigación por la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, en inglés).



Estados Unidos ofreció en febrero de 2022 una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su captura por sus presuntos vínculos con el narcotráfico al considerar que “utilizó su posición para proteger aeronaves empleadas para transportar cocaína a través de terceros países para la distribución” en ese país.



Evo Morales aseguró la anterior semana a EFE que "hay una presión desde el Ministerio de Gobierno" para que Dávila declare en su contra a pesar de que la DEA ya lo investigó y no encontró "nada".



El expresidente Morales, que está distanciado del Gobierno de Luis Arce, criticó varias veces que el Ejecutivo considerara dar curso al pedido de extradición de Dávila y aseguró que en los más de dos años que lleva encarcelado no se ha demostrado su culpabilidad.