Predicciones de Geotab para 2025: La IA impulsará flotas eficientes y seguras en México, Latinoamérica y el mundo

Equipo de Periodistas

Diciembre 12, 2024 10:58 AM

Geotab Inc. ("Geotab"), líder mundial en soluciones de transporte conectado, ha dado a conocer sus predicciones para el sector en 2025, en las que destaca tendencias transformadoras en IA, privacidad de datos y sostenibilidad de las flotas. Las perspectivas de los líderes de Geotab resaltan estrategias clave para abordar las demandas cambiantes en seguridad, gestión de costos y eficiencia operativa. Estas son las nueve principales predicciones para 2025 que nos traen los líderes y expertos de la empresa:



· La telemática personalizada pasa a ser de uso común. La telemática es el estándar para el éxito de las flotas y, en 2025, se enfocará en conocimientos personalizados para satisfacer necesidades únicas y seguir siendo competitivos y eficientes. 2025 se centrará en la obtención de información sobre datos de calidad, plataformas abiertas y socios del ecosistema que añadan soluciones especializadas para obtener mejores resultados. –Neil Cawse, CEO y fundador de Geotab.



· Los modelos de IA seguirán en desarrollo para resolver problemas de los clientes. Ya sea en cuestiones de seguridad o mantenimiento, estos modelos, entrenados con datos reales, proporcionan análisis valiosos. Utilizando miles de millones de puntos de datos, estos sistemas generan insights de alta calidad, identificando con precisión riesgos de colisiones y problemas críticos de mantenimiento, lo que establece nuevos estándares de eficiencia y mantiene la seguridad de los conductores – Sabina Martin, Vicepresidenta de Gestión de Producto en Geotab.



· La IA responsable pasa de la aspiración a la expectativa. La confianza es la base para impulsar el progreso económico y aprovechar todo el potencial de la IA. En 2025, los proveedores liderarán con transparencia, priorizarán la privacidad, demostrarán seguridad y comenzarán a adoptar prácticas de IA sostenibles. – Mike Branch, Vicepresidente de Datos y Análisis de Geotab



· La eficiencia cambiará el enfoque de la sostenibilidad. En 2025, la sostenibilidad será diferente para cada flota, pero el hilo conductor es la eficiencia. Se prestará más atención a la optimización de las operaciones, ya sea a través de la electrificación, un enrutamiento más inteligente o la reducción del tiempo de inactividad, para ahorrar recursos y costos. –Megan Allen, directora senior de gestión de productos del grupo Geotab.



· Mayor atención para promover el bienestar del conductor. En 2025, las flotas se centrarán en la formación proactiva, la tecnología en la cabina y la retroalimentación en tiempo real para mejorar las habilidades de conducción. Recompensar el buen comportamiento al volante impulsará el compromiso y la retención, lo que ayudará a las flotas a atraer y retener a los mejores talentos en un mercado competitivo. –Sherry Calkins, vicepresidenta sénior de Cuentas Estratégicas Globales de Geotab



· Los datos con protección de privacidad impulsarán una infraestructura más inteligente. Los principios centrados en la privacidad marcarán el rumbo del uso de datos de movilidad en la planificación de infraestructuras. Los proveedores que incorporen la privacidad desde el diseño serán líderes, implementando medidas de protección como el uso de datos agregados para resguardar la privacidad, al tiempo que permiten tomar decisiones sobre infraestructura basadas en datos. Este enfoque asegura que las inversiones estratégicas se alineen con prácticas éticas en el manejo de datos y fomenten la confianza de los usuarios. – Shweta Shah, Vicepresidenta Asociada de Producto e Ingeniería en Altitude by Geotab.



· Avance gradual hacia flotas eléctricas en México con enfoque en última milla. La transición hacia flotas eléctricas continuará siendo clave para reducir emisiones, especialmente en la última milla, aunque México aún enfrenta desafíos como la falta de infraestructura de recarga como la mayoría de mercados. A pesar de esto, los precios de vehículos a combustión y eléctricos siguen la tendencia a nivelarse en un par de años y se espera un aumento gradual en el uso de vehículos eléctricos, especialmente en áreas logísticas, mientras los centros de transporte adoptan prácticas más sostenibles. -Pedro Giraldo, Líder de Sostenibilidad de Geotab para Latinoamérica.



· El crecimiento de la telemática gana terreno en los mercados emergentes. En América Latina, la adopción de la telemática de video para flotas crecerá significativamente, apoyando la seguridad y la protección de la marca. En el sudeste asiático, las flotas irán más allá del seguimiento por GPS y adoptarán la telemática para ahorrar costos. El viaje no ha hecho más que empezar, con un inmenso potencial por delante. –Sean Killen, vicepresidente de ventas de Geotab.



· Movilidad y nuevas inversiones. La movilidad interna y las inversiones extranjeras seguirán siendo factores clave. Los proyectos de infraestructura, como el nearshoring en el norte del país, impulsarán la demanda de transporte, especialmente en sectores como el autotransporte y la logística –José Liborio Calderón, Country Manager para México, Centroamérica y el Caribe.



"Estamos viviendo en una era de disrupción", comentó Sabina Martin, Vicepresidenta de Gestión de Productos en Geotab. "La tecnología está transformando la industria de vehículos conectados. Las flotas dependen de estos avances para gestionar costos y lograr operaciones más seguras y eficientes. Las perspectivas de Geotab se basan en décadas de experiencia impulsando los límites de la innovación para alcanzar la excelencia operativa y un futuro más seguro y eficiente. Es fundamental cerrar la brecha entre esta tecnología y nuestros usuarios de manera que sea fácil de entender, orientada a la acción y que genere mejoras tangibles para sus negocios".



Acerca de Geotab



Geotab es líder mundial en soluciones de transporte conectado. Proporcionamos soluciones telemáticas (seguimiento de vehículos y activos) a más de 50.000 clientes en 160 países. Durante más de 20 años, hemos invertido en investigación e innovación de datos innovadoras para permitir a los socios y clientes, incluidas las organizaciones Fortune 500 y del sector público, transformar sus flotas y operaciones. Con más de 4 millones de suscripciones y procesando más de 75 mil millones de puntos de datos por día, ayudamos a los clientes a tomar mejores decisiones, aumentar la productividad, tener flotas más seguras y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. La plataforma abierta y Marketplace de Geotab ofrece cientos de opciones de soluciones de terceros. Con el respaldo de un equipo de científicos de datos y expertos en inteligencia artificial líderes en la industria, Geotab está desbloqueando el poder de los datos para comprender el análisis predictivo y en tiempo real, resolviendo los desafíos de hoy y el mundo del mañana. Para aprender más, visite https://www.geotab.com/es-latam, siga @GEOTAB en Twitter y LinkedIn o visite Geotab Blog.



