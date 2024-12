México fortalece la atención de migrantes que llegan a su frontera sur

Equipo de Periodistas

Diciembre 12, 2024 11:28 AM

El Gobierno de México fortaleció este miércoles la atención a cientos de migrantes varados en su frontera sur en medio de las presiones migratorias que se esperan ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero.



Autoridades en Tapachula, la mayor ciudad en el límite con Centroamérica, brindan ahora información, orientación a instituciones, atención médica y charlas a las personas indocumentadas que buscan solicitar asilo en México y regularizar su situación migratoria.



La directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo de Tapachula, Denise Lugardo Escobar, aseguró a los medios que en Tapachula, por su situación geográfica, es donde reciben la mayor cantidad de personas en México.



Según las estadísticas, citó que hay 44.000 solicitudes de refugio, pero hay más de 20.000 personas que no conocen o no han comenzado un trámite migratorio, por lo que atienden a los migrantes con respeto a sus derechos humanos.



“El objetivo de estar instalados en el Parque Central con la ventanilla única y las demás dependencias del Gobierno federal, estatal y de nuestro presidente municipal, Aaron Yamil Melgar Bravo, es tejer una red de apoyo para personas en movilidad y solicitantes de refugio que están varados en Tapachula", describió.



Por ello, dijo que el Ayuntamiento de Tapachula ha dispuesto una gama de trámites y orientaciones para gestionar solicitudes ante Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).



Durante todo diciembre estará esta ventanilla única.



Juan Carlos Damiano, primer regidor del Ayuntamiento de Tapachula, indicó que esta iniciativa nace para atender a la gran cantidad de personas migrantes que no cuentan con información o no saben a dónde acudir.



“Hicimos una mesa de trabajo para ayudar a las personas en contexto de movilidad porque no tienen información, también el tema de salud, tenemos la Dirección Internacional, la Secretaría de la Juventud y las autoridades de migración para su atención”, describió.



Antonio, migrante de Venezuela, opinó que esta orientación es de gran ayuda para los migrantes que recién acaban de llegar o desean regularizarse.



“Es una buena ayuda para nosotros los migrantes, en orientación médica, medicinas, muchas cosas que nosotros necesitamos acá porque no contamos con documento legal. Yo apenas llevo un mes esperando la cita 'CBP One' (aplicación para pedir asilo en Estados Unidos)", contó a EFE.



El haitiano José Esteban acudió a este módulo para recabar información porque tiene dificultades para obtener una entrevista en la Comar.



“Porque a veces el proceso se queda mucho tiempo, porque es difícil para encontrar un trabajo, pero el proceso se tarda mucho tiempo para poder tener una entrevista", contó.