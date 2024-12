El odio anticorporativo y un dolor de espalda pudieron mover al asesino de Nueva York

"Cuando empiezas a usar una retórica como 'Estos parásitos se lo merecían', estás haciendo referencia a una mentalidad anticorporativista que va más allá de una queja individual por una lesión particular que pueda haber sufrido", dijo una de las detectives jefe de la policía de Nueva York

Equipo de Periodistas

Diciembre 12, 2024 02:02 PM

La "mentalidad anticorporativista" que sentía sobre el sistema sanitario estadounidense y su dolor de espalda pueden estar entre los motivos de Luigi Mangione, presunto asesino del director ejecutivo de su subsidiaria UnitedHealthcare, Brian Thompson, para haber cometido el crimen, según la policía de Nueva York.



"Cuando empiezas a usar una retórica como 'Estos parásitos se lo merecían', estás haciendo referencia a una mentalidad anticorporativista que va más allá de una queja individual por una lesión particular que pueda haber sufrido", dijo una de las detectives jefe de la policía de Nueva York (NYPD), Rebecca Weiner, para CBS.



Las autoridades aseguran que el documento de dos páginas que recuperaron de la mochila de Mangione, donde se muestra a una persona resentida con el sistema de salud del país y con el mundo empresarial que lo rodea, ayudará a vincularlo con el crimen.



En parte, también se ha vinculado el crimen con la lesión que Mangione sufre en la espalda y por la que tuvo que estar ingresado en la sala de emergencias el 4 de julio de 2023, según los detectives.



Tras conocerse la identidad del presunto asesino, sus redes sociales despertaron un gran interés, y entre ellas destacaron la web de libros Goodreads, donde Mangione valoró positivamente el libro del terrorista estadounidense Theodore Kaczynski, más conocido como 'Unabomber', al que calificó como un "revolucionario político extremo".



Sobre el manifiesto de 'Unabomber', anotó: "cuando todas las formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Puede que no te gusten sus métodos, pero ver las cosas desde su perspectiva no es terrorismo, sino guerra y revolución".



Las autoridades neoyorquinas también se muestran preocupadas por los actos de violencia que pueda inspirar entre la población, ya que el crimen está teniendo un gran seguimiento en redes sociales y refleja la división alrededor de un suceso interpretado por algunos como un 'correctivo' a la industria de los seguros de salud en EE.UU.



"También hay carteles que hemos visto en internet y en Nueva York con las fotos de varios directores generales (...). Es importante que todo el mundo sepa que nos tomaremos estas amenazas muy en serio", declaró Weiner a CBS.



Gran parte de estos perfiles en redes han compartido también historias de personas a las que se les negaba cobertura médica, denunciaban maltrato psicológico por parte de grandes aseguradoras y dificultades financieras para afrontar los gastos.



Luigi Mangione, de 26 años, fue arrestado el pasado lunes tras ser avistado en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, estado donde todavía permanece en la prisión de máxima seguridad de la Institución Correccional Estatal (SCI), a la espera de una posible extradición a Nueva York, a la que se prevé que el sospechoso se oponga.



Los fiscales de la oficina fiscal del distrito de Manhattan han comenzado a presentar pruebas ante un gran jurado, que tomará la determinación inicial sobre si hay evidencia suficiente de que se ha cometido un delito para acusar a una persona.



La policía planea acusarlo de asesinato premeditado en primer grado (ahora acusado de segundo grado), un cargo generalmente reservado para el asesinato de policías, bebés y para asesinos en serie, según la ley de Nueva York, pero la oficina del fiscal de distrito tiene la decisión final sobre los cargos, según CBS.