Inmigrantes repudian reunión del alcalde Nueva York y el zar de Trump para la frontera

Equipo de Periodistas

Diciembre 12, 2024 02:30 PM

Grupos de defensa a inmigrantes reclamaron este jueves al alcalde de Nueva York, Eric Adams, que aclare si va a apoyar la política de deportaciones masivas de la nueva administración del presidente electo, Donald Trump, durante una protesta por la reunión que sostendrá con el nominado zar de la frontera, Tom Haman.



"Queremos soluciones, no deportaciones" y "Queremos justicia", gritaban, mientras portaban letreros en repudio a Homan, frente a la entrada de la Alcaldía, donde Adams se reunirá esta tarde con Homan para discutir sobre los planes de deportación del nuevo Gobierno federal para la ciudad.



Adams, un expolicía, ha dicho que no se opone a que inmigrantes que hayan cometido delitos sean deportados, idea con la que también está de acuerdo la gobernadora Kathy Hochul, y que le gustaría mejorar la cooperación con los federales.



El demócrata ha dejado claro que no va a "entrar en guerra" con la nueva administración Trump sino a "trabajar con ella" y se ha manifestado en contra de que Nueva York -donde han llegado más de 200.000 indocumentados en los últimos dos años, en su mayoría fuera ya del sistema asistencial- sea una ciudad santuario, que protege a los inmigrantes no cooperando con las autoridades migratorias.



"Como neoyorquinos estamos decepcionados de que el alcalde quiera reunirse con Homan, que ha dicho que quiere deportar a familias enteras y que durante la primera administración de Trump separó familias", dijo a EFE Yatziris Tovar, de la oenegé Se Hace Camino Nueva York, que convocó la protesta.



Homan, neoyorquino y expolicía, en 1984 pasó al Servicio de inmigración y Naturalización, que luego se convirtió en Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), donde fue escalando hasta llegar a ser el director asociado en deportaciones.



Bajo el Gobierno de Trump, se le señala como el autor intelectual de la política de "tolerancia cero" que separó inmigrantes de sus hijos en la frontera. Se estima que 5.500 niños fueron separados de sus padres.



"El alcalde debe centrarse en proteger a los neoyorquinos, en escucharlos, en expandir las leyes (de protección a inmigrantes) en la ciudad, agregó Tovar.



Mientras que otro de los manifestantes, el ecuatoriano Manuel Ordóñez, aseguró que los inmigrantes están " asustados" con las anunciadas deportaciones masivas que pondrá en marcha Trump "desde el primer día de su Gobierno, el 20 de enero, según ha dicho.



"No es posible que Adams se reúna con el zar porque no debe olvidar que Nueva York es una ciudad santuario y debe respetarse y al reunirse con Homan se está apartando de eso", dijo Ordóñez, quien dijo ser residente legal "pero siempre estará en la lucha por la comunidad inmigrante".



"Adams se olvida de que es demócrata y está a las puertas de una nueva elección", señaló y aseguró que seguirán protestando durante los próximos cuatro años de Trump.